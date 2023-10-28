Простой макияж на Хэллоуин, который можно повторить за 10 минут
Хэллоуин — это самый жуткий и страшный праздник в году, когда нам хочется нарядиться во всякую нечисть, чтобы хорошенько напугать друзей и прохожих на улице. Но не всегда хочется тратить очень много времени на подготовку образа.
В этом материале популярный блогер Оля Краснова расскажет, какой макияж можно сделать на Хэллоуин за 10 минут!
Начинаем с тона кожи. Возьми самый бледный оттенок в своей косметичке и со спокойной душой наноси на все лицо!
Контуринг можешь пропустить, но для пущей бледности можно взять темный и холодный бронзер и пройтись по линии скул. Если бронзера нет, всегда спасут темно-коричневые тени.
Глаза в этом макияже основное и самое простое! Берём темные тени и просто хаотично наносим на глаза, можно даже пальцами. И небрежно тушуем. Можно пройтись черным каялом по межресничке для выразительности.
Тушь наносим интенсивно и если где-то испачкали веко — так и надо. В этом и вся прелесть!
Ну а теперь самое импровизационное в этом макияже. Красные потеки можно сделать гримом, но не у всех он есть. Поэтому красная помада хорошо подойдет как аналог. Нанеси немного красной помады под глаза (можешь делать это кистью), и дальше все зависит от твоей фантазии. С помощью кисти или пальцев мы превращаем это в жуткие красные полосы!
Если цвет помады или пигмента слишком светлый, поверх можно нанести коричневые тени для затемнения.
Вот и все! Твой ужасный макияж готов. Теперь можно смело участвовать в конкурсе на лучший костюм, а также выпрашивать конфеты у друзей!