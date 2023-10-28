Простой макияж на Хэллоуин, который можно повторить за 10 минут

Хэллоуин — это самый жуткий и страшный праздник в году, когда нам хочется нарядиться во всякую нечисть, чтобы хорошенько напугать друзей и прохожих на улице. Но не всегда хочется тратить очень много времени на подготовку образа.

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В этом материале популярный блогер Оля Краснова расскажет, какой макияж можно сделать на Хэллоуин за 10 минут!

Начинаем с тона кожи. Возьми самый бледный оттенок в своей косметичке и со спокойной душой наноси на все лицо!

Контуринг можешь пропустить, но для пущей бледности можно взять темный и холодный бронзер и пройтись по линии скул. Если бронзера нет, всегда спасут темно-коричневые тени.

Глаза в этом макияже основное и самое простое! Берём темные тени и просто хаотично наносим на глаза, можно даже пальцами. И небрежно тушуем. Можно пройтись черным каялом по межресничке для выразительности.

Тушь наносим интенсивно и если где-то испачкали веко — так и надо. В этом и вся прелесть!

Ну а теперь самое импровизационное в этом макияже. Красные потеки можно сделать гримом, но не у всех он есть. Поэтому красная помада хорошо подойдет как аналог. Нанеси немного красной помады под глаза (можешь делать это кистью), и дальше все зависит от твоей фантазии. С помощью кисти или пальцев мы превращаем это в жуткие красные полосы!

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Если цвет помады или пигмента слишком светлый, поверх можно нанести коричневые тени для затемнения.