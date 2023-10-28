Сколько бы зарабатывали самые популярные герои Хеллоуина

Уэнсдей Героиня сиквела «Семейки Аддамс» мечтает стать писательницей. Если бы она работала копирайтером-фрилансером в Москве, то могла бы получать до 120 000 рублей в месяц. Человек-паук Питер Паркер совмещал «профессию» городского линчевателя с подработкой в качестве фотографа. При неполном рабочем дне в Санкт-Петербурге Человек-паук мог бы зарабатывать до 180 000 рублей в месяц. Барби День всех святых может превратиться в настоящий «Барбиленд». Эта девушка могла бы быть кем угодно. Врач-стоматолог – одна из самых высокооплачиваемых профессий, которую когда-то «освоила» Барби. Например, в Тюмени она могла бы зарабатывать до 750 000 рублей. Джокер Главный герой фильма про Джокера Артур Флек работал простым аниматором и комиком. В Москве при плавающем графике он зарабатывал бы до 190 000 рублей. Круэлла де Виль Эта любительница моды и далматинцев была успешным дизайнером. Если бы она работала в Великом Новгороде модельером, то получала 200 000 рублей. Харли Квин До встречи с Джокером Харли была успешным и дипломированным психиатром. В Московской области в качестве заведующей психиатрического отделения ей бы предложили зарплату в 150 000 рублей. Джек-Повелитель тыкв (Джек Скеллингтон) Главный герой культовой картины Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством» работал никем иным, как event-менеджером. В Краснодаре при более стабильном графике Джек смог бы получать 130 000 рублей. Супермен Этот парень подрабатывал журналистом. В Ростовской области Кларк Кент мог бы устроиться в редакцию газеты и получать около 70 000 рублей. Эдвард руки-ножницы Несмотря на пугающий облик Эдвард был садовником и парикмахером. Если бы он работал в Москве, то смог бы зарабатывать 120 000 или 350 000 рублей. Маска Стенли Ипкис из известной кинокартины 90-х был неуязвимым зеленолицым Супергероем ночью и застенчивым банковским работником днем. В Улан-Удэ, будучи сотрудником местного банка, он мог бы получать 200 000 рублей. Напомним, стандартные наряды на праздник могут навести на мысли о нехватке творческой фантазии. Стилист и эксперт по имиджу Ирина Камельянова рассказала о главных трендах в этом году. Фото: unsplash.com