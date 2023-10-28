Как защитить свой маникюр во время уборки

Уборка вещь нужная, но не всегда приятная. Например, многие девушки после того, как наведут частоту, жалуются, что их лак откалывается, а руки шелушатся. Приступаем к спецоперации по спасению рук.

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Что происходит с руками во время уборки

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Когда вы моете посуду и убираете квартиру, вы это делаете в перчатках или нет? Большинство весь процесс проводят с голыми руками, потому что в перчатках, видите ли, у них ощущения не те.

Ну тогда, получите и распшитесь. Даже самые экологичные чистящие срества содержат в составе спирт. Он менее убийственен для кожи, чем хлор. Но все равно сильно сушит, разъедает лак и шеллак в том числе.

Казалось бы, безопасные средства для мытья посуды содержат жесткие ПАВы, щелочь, которые сразу атакуют кожу рук.

Поэтому убираться и мыть посуду нужно в перчатках. Но не только это спасет ваши руки и маникюр.

Спасем руки от уборки

Перед уборкой подготовьте руки. Сначала нанесите на кожу масло. Можно оливковое и любое, с которым готовите еду, или масло для кутикулы. Тщательно вотрите в кожу. Затем нанесите маску для рук или крем. Необязательно дожидаться полного впитывания. Поверх наденьте хлопчатобумажные перчатки. А уже после — кухонные резиновые.

Приступайте к уборке или мытью посуды. В процессе усилится микроциркуляция крови, наступит парниковый эффект, за счет тепла все питательные вещства из крема и масла проникнут в глубокие слои кожи. Хорошо напитают и увлажнят.

Можно назвать это своеобразным СПА для рук. Так вы сочетаете приятное с полезным. И ваши руки, и маникюр останутся невредимыми, и квартира будет чистой.

Не нарушайте традицию и после уборки

Чтобы маникюр лучше держался, а руки как можно дольше сохраняли красоту и молодость, ухаживайте за ними не только в процессе уборки. Термомаску, описанную выше, но без участия хозяйственных перчаток, можно делать переодически 2 раза в неделю на ночь. Спать в хлопчатубумажных перчатках. За ночь кожа хорошо напитается и станет увлажненой.