Эксперт объяснил, почему Кейт Миддлтон всегда носит синий цвет

Многим модницам по всему миру не дают покоя секреты стиля Кейт Миддлтон, так что спешим раскрыть один из них. Западные журналисты обратили внимание на то, супруга принца Уильяма особенно часто появлеяется в нарядах синего цвета. Э

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то же относится и к ее мужу и троим детям: во время совместных выходов хотя бы один член королевский семьи с большой долей вероятности будет одет в синее.

Эксперт по королевскому стилю Элизабет Холмс считает, что синий — это фирменный цвет Кейт.

«Королевская семья всегда очень хорошо осознает, что их одежда транслирует определенное послание. Как сказала королева Елизавета II, важная часть их очень публичной роли заключается в том, чтобы их видели, — объяснила Элизабет французскому Vogue. — Еще до того как становится известно, что именно они делают или какое конкретно мероприятие посещают, мы уже видим, во что они одеты. Они знают это и очень мудро используют».

Так что же делает именно синий таким особенным? Ответ даст теория цвета, согласно которой синий олицетворяет спокойствие и ответственность — то есть ровно то, что и должна внушать нам монархия.

Еще одна деталь: синий — один из трех цветов британского флага. Ну и наконец, у Кейт с этим цветом очень личные отношения: достаточно вспомнить ее помолвочное кольцо с сапфиром, которое принадлежало принцессе Диане.

«Для своего первого официального портрета в качестве королевской невесты она надела ярко-синее платье, которое подходило по цвету к кольцу. С тех пор в ее гардеробе появились все оттенки, от бледно-голубого (такой можно назвать цветом Золушки) до темно-синего».