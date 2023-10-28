Эксперт развеяла мифы о правильном питании

«Разнообразие блюд, обилие овощей и фруктов, много воды — это то, что нужно физической составляющей человека. Однако здоровое питание ещё и про ментальную составляющую. Если вы постоянно будете тревожно подсчитывать калории и вымерять приёмы пищи до грамма, вы рискуете заработать расстройство пищевого поведения», — сказала она в беседе с газетой «Известия».