Эксперт развеяла мифы о правильном питании
Нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова заявила, что правильное питание означает здоровый подход к еде.
«Разнообразие блюд, обилие овощей и фруктов, много воды — это то, что нужно физической составляющей человека. Однако здоровое питание ещё и про ментальную составляющую. Если вы постоянно будете тревожно подсчитывать калории и вымерять приёмы пищи до грамма, вы рискуете заработать расстройство пищевого поведения», — сказала она в беседе с газетой «Известия».
По мнению эксперта, питаться нужно регулярно, полноценно и разнообразно, но без перегибов.
Как считает Свиридова, стоит использовать так называемый метод тарелки, когда половину приёма пищи составляет клетчатка, четверть — белки и ещё четверть — углеводы.