Что делать, чтобы ногти не врастали

Неправильный педикюр — одна из основных причин врастания ногтей и отслоения ногтевой пластины (онихолизиса).

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Чтобы избежать этих неприятностей, достаточно знать простые правила, как стричь ногти на ногах дома. Их перечислила подолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Анна Горчакова.

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Как правильно стричь ногти на ногах

Форма

Ногти на ногах должны быть прямоугольной формы. То есть остригать их нужно «по прямой». Овальная форма будет способствовать расширению ногтевой пластины, и со временем она начнёт врастать по бокам, предупредила подолог. Как вариант, можно оставить прямыми боковые части ногтя, а верхний его кончик подпилить по дуге.

Уголки

Категорически запрещается срезать уголки ногтевой пластины. Так можно повредить структуру ногтя. В результате он может не только врастать, но и деформироваться. Исправлять это придётся уже у специалиста, причём довольно долго.

Длина

Важно выбрать правильную длину ногтевой пластины. Слишком длинные ногти будут скручиваться и врастать. А если, наоборот, состригать отросшую часть ногтя «под корень», под ногтевую пластину могут попасть бактерии и грибок. Кроме того, есть риск, что ноготь врастёт в передний кожный валик.

Как часто стричь ногти на ногах

Ногти на ногах отрастают в среднем на 1–2 мм за месяц. От того, как быстро они растут у вас, будет зависеть, как часто вам нужно будет их подстригать.

Горчакова посоветовала ориентироваться на длину кончика ногтя: он не должен выступать от зоны прилегания к коже больше чем на 1,5–2 мм. В среднем большинству людей нужно повторять эту процедуру раз в 3–6 недель, сказала подолог изданию «Доктор Питер».

Когда нужен медицинский педикюр

Дома или в салоне мы делаем косметический педикюр. Его задача — придать ногтям на ногах красивый и ухоженный вид. Существует ещё один вид педикюра — медицинский. Сделать его сможет только специалист с медицинским образованием — подолог, рассказали в клинике «Медси».

Что включает в себя медицинский педикюр:

стрижка ногтей;

удаление ороговевшей кожи, бородавок;

лечение вросших ногтей и при необходимости их коррекция специальными пластинами;

борьба с трещинами на пятках;

лечение грибка, бактериальных инфекций и других болезней стоп;

изготовление ортозов — вспомогательных средств, которые нужны при наличии деформации стопы.