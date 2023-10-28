Как питаться, чтобы сохранить молодость и здоровье кожи лица

Включите их в рацион, чтобы предотвратить возрастные изменения.

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Алена Денисова, нутрициолог, эксперт FPA, «Чтобы сохранить молодость кожи и противостоять возрастным изменениям, начинать надо не с дорогих косметологических процедур, как думают многие. На самом деле, забота о себе начинается с питания: именно полноценный рацион является тем способом, который поможет сохранить свежий внешний вид и хорошее самочувствие. На какие продукты стоит обратить особое внимание, сейчас узнаем».

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Что происходит с кожей с возрастом?

Кожа является самым большим органом тела и служит главным образом физическим барьером против микроорганизмов, ультрафиолетового света, ссадин, обезвоживания и загрязнения. Дерма, насыщенная сенсорными нервными окончаниями, регулирует температуру тела и синтезирует витамин D.

Кожа человека состоит из трёх слоёв: эпидермис, дерма и подкожно-жировая клетчатка. В нижних слоях эпидермиса находятся кератиноциты, участвующие в процессе естественного обновления рогового слоя. Но с возрастом способность заменять мёртвые клетки замедляется, волокна коллагена становятся жёсткими и распадаются, а эластические волокна утолщаются и изнашиваются. Всё это и способствует образованию морщин.

Кроме этого, уменьшается количество фибробластов, вырабатывающих коллаген и эластин, начинает исчезать подкожный жир, атрофируются сальные железы и исчезает пигментация. Эти изменения приводят к сухости, дряблости кожи и пепельному оттенку.

Хорошая новость заключается в том, что влияние диеты на внешний вид уже давно интересует учёных, а исследования, связывающие питание с общим здоровьем кожи, показали: определённые витамины, минералы и жиры могут помочь создать здоровое, нестареющее сияние.

Какие продукты помогут предотвратить возрастные изменения?

Шиповник, облепиха и красный перец. Они содержат большое количество витамина C. Он находится в клеточных жидкостях и играет ключевую роль в синтезе коллагена. Как показывают результаты исследований, более гладкая кожа наблюдается у женщин, употребляющих продукты, богатые этим микроэлементом.

Авокадо. Включает в себя витамин Е. Это антиоксидант, укрепляющий и защищающий уязвимый подкожный жировой слой от повреждения свободными радикалами. Кроме авокадо, микроэлемент входит в состав растительных масел и орехов.

Морковь. В ней содержатся каротиноиды, которые придают жёлто-оранжевые оттенки как моркови, так другим овощам, например сладкому картофелю. Являясь мощными антиоксидантами, они способны предотвратить старение кожи и улучшить её тонус.

Морепродукты. Моллюски являются лучшими источниками цинка, необходимого для заживления ран. Дело в том, что летом, кожа, склонная к солнечным ожогам, царапинам и ссадинам, особенно нуждается в защите и минералах, способствующих заживлению.

Особенно внимательно к содержанию этого микроэлемента в своём рационе стоит относиться вегетарианцам, которые могут подвергаться риску его дефицита, поскольку из растительных источников он плохо усваивается.

Какао. В нём содержится большое количество полезных фитохимических веществ. Основными из них считаются флаванолы (катехин, эпикатехин и процианидины). Эти молекулы обладают антиоксидантными свойствами.

По результатам исследований выяснилось, что добавки флаванола какао положительно влияют на состояние кожи у женщин. Они улучшают общую эластичность, уменьшают шероховатости, количество морщин и повышают устойчивость к УФ-излучению. Для этого достаточно съедать до 25 г тёмного шоколада в день (примерно пять долек).