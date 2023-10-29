Какие дни выбирают столичные пары для бракосочетания в 2024 году

Московские загсы активно принимают заявления о заключении брака на 2024 год. Специалисты отмечают, что планирующих свадьбу особенно привлекает 24 апреля. На красивую дату 24.04.24 наметили торжество уже более 200 пар.

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«С 2007 года в Москве набирает популярность регистрация брака в красивые даты. Пары стараются подавать заявления на такие дни за несколько месяцев. Столичные загсы приняли уже около трех тысяч заявлений, большинство пар планирует бракосочетание на 24-е числа. Более всего заявлений — свыше 200 — загсы Москвы приняли на 24.04.24. Второй по популярности датой стало 24.08.24, на нее подано более 120 заявлений. В тройке лидеров среди свадебных дней также 08.08.24 —свыше 100 пар уже запланировали свое бракосочетание на эту дату. Как правило, в такие дни регистрируется более тысячи браков», — рассказала СветСветлана Уханева, начальник Управления ЗАГС Москвы.

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Она добавила, что в Москве созданы все возможности для выбора любой даты для заключения брака. Ежедневно работают два загса, а Дворец бракосочетания № 1 в теплый сезон, когда спрос среди молодоженов особенно велик, открыт еще и ночью с субботы на воскресенье. Кроме того, специалисты анализируют спрос на даты и открывают дополнительное время или место. Например, в этом году популярностью пользовался день 23.07.23, но он выпал на воскресенье, и пожениться можно было только в двух дворцах бракосочетания. Ориентируясь на пожелания пар, специалисты открыли еще пять дворцов бракосочетания для работы в выходной день.

При выборе даты молодожены ориентируются, как правило, на сезон, важные события в своей жизни, красивое сочетание цифр или праздники. Так, 24.02.24, в выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, в Москве планируют заключить брак более 100 пар. Кроме того, активно подают заявления на День всех влюбленных и День семьи, любви и верности.

Для молодоженов доступно более 30 площадок для выездной регистрации брака. Это различные особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, локации транспортного комплекса, стадион «Спартак», «Москвариум», речной трамвайчик «Рэдиссон Ройал», колесо обозрения на ВДНХ. Кроме того, заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будни. На странице спецпроекта «Новые адреса счастья» на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать локацию. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления.