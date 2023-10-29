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Свадьба в красивую дату: какие дни выбирают столичные пары для бракосочетания в 2024 году

Московские загсы активно принимают заявления о заключении брака на 2024 год. Специалисты отмечают, что планирующих свадьбу особенно привлекает 24 апреля. На красивую дату 24.04.24 наметили торжество уже более 200 пар.

Какие дни выбирают столичные пары для бракосочетания в 2024 году
© Mos.ru

«С 2007 года в Москве набирает популярность регистрация брака в красивые даты. Пары стараются подавать заявления на такие дни за несколько месяцев. Столичные загсы приняли уже около трех тысяч заявлений, большинство пар планирует бракосочетание на 24-е числа. Более всего заявлений — свыше 200 — загсы Москвы приняли на 24.04.24. Второй по популярности датой стало 24.08.24, на нее подано более 120 заявлений. В тройке лидеров среди свадебных дней также 08.08.24 —свыше 100 пар уже запланировали свое бракосочетание на эту дату. Как правило, в такие дни регистрируется более тысячи браков», — рассказала СветСветлана Уханева, начальник Управления ЗАГС Москвы.

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Она добавила, что в Москве созданы все возможности для выбора любой даты для заключения брака. Ежедневно работают два загса, а Дворец бракосочетания № 1 в теплый сезон, когда спрос среди молодоженов особенно велик, открыт еще и ночью с субботы на воскресенье. Кроме того, специалисты анализируют спрос на даты и открывают дополнительное время или место. Например, в этом году популярностью пользовался день 23.07.23, но он выпал на воскресенье, и пожениться можно было только в двух дворцах бракосочетания. Ориентируясь на пожелания пар, специалисты открыли еще пять дворцов бракосочетания для работы в выходной день.

При выборе даты молодожены ориентируются, как правило, на сезон, важные события в своей жизни, красивое сочетание цифр или праздники. Так, 24.02.24, в выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, в Москве планируют заключить брак более 100 пар. Кроме того, активно подают заявления на День всех влюбленных и День семьи, любви и верности.

Для молодоженов доступно более 30 площадок для выездной регистрации брака. Это различные особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, локации транспортного комплекса, стадион «Спартак», «Москвариум», речной трамвайчик «Рэдиссон Ройал», колесо обозрения на ВДНХ. Кроме того, заключить брак на площадках можно не только по выходным, но и в будни. На странице спецпроекта «Новые адреса счастья» на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать локацию. Там размещены их фото и подробное описание, визуальное представление на карте Москвы, доступные даты, инструкция по подаче заявления.

Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания, центрах «Мои документы», а также на портале государственных услуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей.