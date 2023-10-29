Мимика ни при чем: врач рассказала, как бороться с морщинами

О том, что делать, чтобы избежать раннего появления морщин. Рекомендации врача-косметолога, пластического хирурга Пасихат Магомедовой приводит издание «Газета.Ru».

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По мнению специалиста, главной причиной появления морщин являются возрастные изменения кожи, которая растягивается и теряет эластичность, а не активная мимика. Ускорению процесса способствует неправильная осанка.

Главная причина появления «гусиных лапок», «межбровки» и так далее — это возрастные изменения кожи. Коллагена и эластина становится все меньше, их структура нарушается. Из-за этого кожа растягивается и теряет эластичность. Добавляет проблем и земное притяжение, под воздействием которого кожа на лице начинает «ползти» вниз, — подчеркнула врач.

Старение кожи начинается не после 30 лет, а раньше. Скорость появления морщин будет зависеть от генетики, типа кожи, образа жизни. Врач пояснила, что к раннему старению приводят стрессы, избыток ультрафиолета, дефицит жиров в рационе, недостаток сна и физической активности, вредные привычки и неправильно подобранные уходовые средства.

Специалист отметила, что фейсфитнес и тейпы, которые используют в домашних условиях, не помогут в борьбе с морщинами.