Девушка решила сэкономить и удивилась ценной находке в секонд-хенде

Американка решила сэкономить на шопинге и удивилась ценной находке в секонд-хенде. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

23-летняя жительница Техаса с никнеймом @braybunny опубликовала ролик, в котором показала новое приобретение из магазина подержанных вещей. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала винтажный блестящий кроп-топ бренда Whiting And Davis из 1970-х годов, который она приобрела всего за шесть долларов.

По словам блогерши, стоимость аналогичной вещи на ресейл-платформе Depop варьируется от 350 до 700 долларов. Выяснилось, что данный предмет гардероба пользуется большим спросом, поскольку в нем актриса Робин Райт снималась в фильме «Форрест Гамп». Инфлюэнсер призналась, что решила оставить изделие себе.

«Этот топ — первая вещь, которую я заметила, когда вошла в магазин. У меня хорошее чутье на винтаж, поэтому я и обратила внимание на данную одежду. Когда я взяла топ в руки, то сразу поняла, что держу целое состояние», — рассказала автор публикации.