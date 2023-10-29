Каких вещей не должно быть в гардеробе 45-летнего мужчины

Александра Мовчан составила список модных ошибок, из-за которых вы можете выглядеть старше и менее статусно.

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От рекомендаций и советов разбегаются глаза. Носки с лоферами – моветон. Галстук нужно подбирать в тон рубашки, а не пиджака. Что предпочесть – ремень или подтяжки? Почему не стоит носить их одновременно? Какие пуговицы на пиджаке нужно держать расстёгнутыми?

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Если вы не знаете ответов на эти вопросы, скорее всего, в вашей модной жизни просто нет поводов для регулярного выгула делового костюма. И вам меньше 45 лет. К этому возрасту обычно любой мужчина в курсе подобных тонкостей. Проблемы у него вызывают другие моменты. Причины неудач обычно связаны с желанием выглядеть моложе либо, напротив, с полным непониманием современных реалий.

1. Вещи в «бунтарском» стиле

Попытки включить в свои комплекты вещи с ярко выраженной молодёжной стилистикой — бунтарскими, вызывающими элементами – приведёт в лучшем случае к тому, что образ покажется противоречивым. В худшем – мы получим резкий диссонанс между внешностью и одеждой. Вряд ли вам хотелось бы производить такой эффект.

К подобным опасным вещам относятся «рваные» джинсы, которые так полюбились нашим мужчинам. Этот тренд, к счастью, уходит в прошлое, но ещё какое-то время он с нами будет.

Взрослым мужчинам стоит отказаться от «рванины», а также от сильно потёртых вариантов денима уже сейчас. Зачем вам этот «босяцкий» вид? Подобные вещи сразу же создают ощущение неопрятности.

Идеальный вариант – аккуратная классика. Это могут быть прямые или широкие джинсы. Также – слегка зауженные (но не скинни).

Рваные джинсы – лишь один из многих элементов, которые перекочевали в гардеробы обычный людей после того, как подиумы подняли на пьедестал стили хипстеров и других субкультур. Неизбежная популяризация привела к тому, что массы стали воспринимать подобную одежду как норму.

Мужчинам 45+ стоит держать в фокусе внимания идею о том, что им больше соответствует одежда лаконичного (спокойного) кроя и оформления. Тогда в любом выбранном стиле, который близок по духу, можно будет создать достойные и соответствующие возрасту образы.

Например, если вы поклонник рока, то в свой повседневный сдержанный образ можно добавить такой элемент современный моды, как косуха. Она будет выглядеть уместно – и с точки зрения трендов, и по возрасту.

2. Обувь с квадратным или вытянутым мысом

В деловом классическом варианте неприменимы модели с квадратными носами. Да, на подиуме такой мыс появился. Возможно, скоро он прочно укоренится в нашей модной повседневности. Однако пока в деловом стиле используются классические модели обуви, которые имеют сбалансированную, немного заострённую форму носа.

Слишком вытянутый, чересчур округлый или квадратный мыс – это то, что не будет выглядеть уместно в компании классического брючного костюма.

Также важно правильно определить вид обуви для делового стиля. Это классические оксфорды или броги, а также брогированные оксфорды. Лоферы или мокасины не подходят к деловым костюмам или брюкам из гладкого костюмного материала. Их можно надеть с брюками из вельвета, с чиносами, слаксами.

ЗДЕСЬ можно найти расширенный список обуви, которая старит мужчину.

3. Молодёжные головные уборы

Один из опасных вариантов – бейсболка. Она идёт далеко не всем. Но что хуже – может создать образ «молодящегося старичка» или «престарелого мальчишки». Зачем вам это? Тем более когда есть так много стильных головных уборов: кепи, панамы, жокейки. Они сделают образ эффектным, стильным, сдержанным и элегантным.

Про запрещённые модные приёмы

На самом деле, проблема часто кроется даже не в вещах, а в неумении их сочетать. Самый «провальный провал», который триггерит всех стилистов, это куртка-пуховик, надетая поверх костюма с пиджаком. Такое комплектование происходит не столько из-за незнания стилистических канонов (это сложная наука, не все должны ею владеть), сколько из-за восприятия одежды исключительно на функциональном уровне.

Есть предмет верхней одежды, призванный защищать от холода, значит, он подходит для морозной погоды. Что под ним располагается – не так важно. Так работает алгоритм. Результат – по-настоящему нелепый образ. Так может выглядеть школьник, которому надели пуховичок поверх формы. Но не статусный мужчина.

Ему стоит приобрести более длинную вариацию верхней одежды, чтобы она закрывала полы пиджака. Если это возможно — не надевать зимой весь костюм. Ограничиваться более простой, повседневной вариацией верха комплекта – водолазкой или рубашкой с пуловерами и джемперами.