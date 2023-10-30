Доктор Мясников рассказал, помогает ли острый перец похудеть

В эфире телеканала «Россия» доктор Мясников, отвечая на вопросы зрителей, рассказал , действительно ли острый перец может помочь избавиться от лишних килограммов:

Доктор Мясников уточнил, что при неправильном питании острая пища не поможет похудеть. Например, если большую тарелку пельменей сдобрить острым перцем, то человек вряд ли увидит какие-то существенные изменения. Эффект будет только тогда, когда острые продукты, тот же молотый перец, перец чили или даже имбирь, добавляются к правильному, сбалансированному питанию.