Горячая йога поможет справиться с депрессией

Депрессия — серьёзное психологическое расстройство, а не просто сезонная грусть и апатия.

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Помимо специальных препаратов, при таком диагнозе человеку требуется ещё и дополнительная работа над собой и своим образом жизни. Оказывается, помочь может горячая йога.

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Рассказываем, что это такое.

Что за исследование

Эксперты Массачусетской больницы общего профиля Гарвардской медицинской школы провели исследование, в ходе которого выяснили, как горячая йога работает в отношении пациентов с депрессией.

В эксперименте приняли участие 80 человек с депрессией средней или тяжёлой степени. Их поделили на две группы. Первая занималась как минимум два раза в неделю горячей йогой по 90 минут, а вторая этого не делала.

В результате две трети пациентов из первой группы сообщили о значительном улучшении самочувствия. Во второй группе положительную динамику заметили лишь 6,3%.

Что такое горячая йога

Бикрам-йога (она же горячая) становится все популярнее в России. Предполагается, что вы занимаетесь всё той же йогой, но только в помещении, нагретом до 40 градусов.

Среди плюсов таких занятий:

более активное расходование калорий по сравнению с традиционной йогой;

из-за обилия пота из организма выходят шлаки и токсины;

упражнения на растяжку из-за того, что тело разогрето, проходят эффективно и безболезненно;

за счёт высокой температуры укрепляются сосуды и сердце;

помогает расслабиться после тяжёлого дня.

Почему горячая йога стала антидепрессантом

Как объяснили учёные, горячая йога сочетает в себе три потенциально лечебных компонента: тепло, физическую нагрузку, связь разума и тела.

Многие разновидности йоги имеют доказанный эффект антидепрессанта, так как укрепляют связь тела и разума. Благодаря этим упражнениям люди начинают жить более осознанно. Спорт в этом деле тоже играет свою полезную роль. К

стати, польза физических упражнений в лечении депрессии уже тоже давно доказана. Они способны улучшить настроение, сон и аппетит. А вот значение тепла в лечении депрессии пока не слишком изучено, но число данных, которые подтверждают, что тепловая терапия эффективна, растёт.

Противопоказания к горячей йоге

Горячая йога противопоказана:

при любых заболеваниях сердца;

варикозном расширении вен;

тем, кто плохо реагирует на перепады температуры.