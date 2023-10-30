Горячая йога поможет справиться с депрессией
Депрессия — серьёзное психологическое расстройство, а не просто сезонная грусть и апатия.
Помимо специальных препаратов, при таком диагнозе человеку требуется ещё и дополнительная работа над собой и своим образом жизни. Оказывается, помочь может горячая йога.
Рассказываем, что это такое.
Что за исследование
Эксперты Массачусетской больницы общего профиля Гарвардской медицинской школы провели исследование, в ходе которого выяснили, как горячая йога работает в отношении пациентов с депрессией.
В эксперименте приняли участие 80 человек с депрессией средней или тяжёлой степени. Их поделили на две группы. Первая занималась как минимум два раза в неделю горячей йогой по 90 минут, а вторая этого не делала.
В результате две трети пациентов из первой группы сообщили о значительном улучшении самочувствия. Во второй группе положительную динамику заметили лишь 6,3%.
Что такое горячая йога
Бикрам-йога (она же горячая) становится все популярнее в России. Предполагается, что вы занимаетесь всё той же йогой, но только в помещении, нагретом до 40 градусов.
Среди плюсов таких занятий:
- более активное расходование калорий по сравнению с традиционной йогой;
- из-за обилия пота из организма выходят шлаки и токсины;
- упражнения на растяжку из-за того, что тело разогрето, проходят эффективно и безболезненно;
- за счёт высокой температуры укрепляются сосуды и сердце;
- помогает расслабиться после тяжёлого дня.
Почему горячая йога стала антидепрессантом
Как объяснили учёные, горячая йога сочетает в себе три потенциально лечебных компонента: тепло, физическую нагрузку, связь разума и тела.
Многие разновидности йоги имеют доказанный эффект антидепрессанта, так как укрепляют связь тела и разума. Благодаря этим упражнениям люди начинают жить более осознанно. Спорт в этом деле тоже играет свою полезную роль. К
стати, польза физических упражнений в лечении депрессии уже тоже давно доказана. Они способны улучшить настроение, сон и аппетит. А вот значение тепла в лечении депрессии пока не слишком изучено, но число данных, которые подтверждают, что тепловая терапия эффективна, растёт.
Противопоказания к горячей йоге
Горячая йога противопоказана:
- при любых заболеваниях сердца;
- варикозном расширении вен;
- тем, кто плохо реагирует на перепады температуры.
Также эти занятия не рекомендованы в утренние часы, так как после них вам может быть сложно восстановить силы. Лучше отложить практики на вечер.