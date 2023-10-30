Перечислены 5 признаков плохой диеты
Диетологи уже давно поменяли основные рекомендации для желающих сбросить вес. Жесткие диеты не приветствуются, лучшим вариантом считается поддерживать умеренный дефицит калорий на фоне повышенной физической активности - это позволяет худеть медленно и без проблем для здоровья.
Тем не менее, многим хочется увидеть результат побыстрее, и для этого люди все же прибегают к более жестким диетам.
Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова предупреждает о рисках такого подхода. Она назвала ТОП-5 признаков того, что выбранная диета вам не подходит, то есть может причинить вред здоровью.
"Если вы собираетесь сильно изменить свой рацион (отказ от очевидно вредной еды не считается), то лучше проконсультироваться с врачом. Не обязательно с диетологом, терапевт тоже может дать оценку с оглядкой на состояние вашего здоровья. Это очень важно, ведь при некоторых особенностях организма и заболеваниях определенные диеты просто противопоказаны", - предупреждает доктор Павлова в своем Telegram-канале.
У некоторых диет (кетодиета, диета Дюкана, кефирная и арбузная) - могут быть выраженные побочные проявления.
"Например, диеты с высоким содержанием жиров губят печень, при недостатке белка появляются отеки, а дисбаланс углеводов и жиров способен сократить жизнь, что доказано исследованиями. Некоторые экстремалы даже едят паразитов, чтобы стать стройнее, подвергая себя тем самым сильнейшей интоксикации", - отмечает Зухра Павлова.
Она подчеркивает, что важно не бросаться в крайности, во время диеты соблюдать баланс полезных веществ и помнить, что жесткие ограничения в питании - это всегда временно.
Нужно всегда обращать внимание, как организм реагирует на ту или иную диету, - отмечает эндокринолог.
Признаки того, что диета вам не подходит:
- Перепады настроения;
- Проблемы со сном;
- Всегда хочется есть, но вес не уходит;
- Появились проблемы с кожей;
- Начали выпадать волосы, увеличилась ломкость ногтей.
Во всех этих случаях диету необходимо скорректировать.
"Абсолютно все экстремальные диеты попирают законы физиологии, соблюдать которые необходимо, чтобы хорошо себя чувствовать. Если вы увидели какую-то "супер эффективную" диету на страницах журнала или в интернете, обязательно поинтересуйтесь, кто вам ее советует, есть ли у этого человека нужное образование. У вас одна жизнь и один шанс прожить ее в здоровом и красивом теле", - заключила доктор Павлова.