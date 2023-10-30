8 вопросов о женской интимной пластике

Зачем делают интимную пластику, как проходит операция, какой эффект можно получить и есть ли противопоказания ― об этом и не только спросили Анну Першукову ― пластического хирурга центра инновационной медицины.

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1. Что такое лабиопластика?

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Это вид пластической хирургии, который направлен на создание и восстановление эстетики органов интимной зоны. Операцию проводят на малые и большие половые губы, также делают пластику клитора и комиссуры, липосакцию лобка, липофилинг лобка, вульвы и влагалища. Эти операции можно совмещать и комбинировать, делая пластику сразу нескольких зон.

2. Зачем делают интимную пластику?

Избыток или дефицит тканей в интимной зоне может снижать сексуальную чувствительность, быть причиной физического или психологического дискомфорта. Поэтому часто операцию делают для повышения качества сексуальной жизни. Также показаниями могут быть врожденные аномалии, растяжения, травмы, асимметрия или утрата функций органов интимной зоны.

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3. Под каким наркозом проводится операция?

Поскольку операция относится к малоинвазивным и не требует много времени, то проводится под местным обезболиванием с седацией.

4. Есть ли противопоказания к лабиопластике?

Операцию не проводят в период беременности и лактации, а также при наличии онкологических, венерических и психических заболеваний. Дополнительные факторы устанавливают при лабораторной диагностике перед операцией. Пациенту назначают ряд анализов, по результатам которых врач принимает решение о возможности пластики.

5. Как долго нужно воздерживаться от интима после операции?

В течение какого периода потребуется соблюдать половой покой, зависит от заживления: насколько объемной была пластика и как быстро происходит регенерация тканей. Обычно допускается возвращение к интимной жизни через 3-4 недели после операции.

6. Можно ли рожать после лабиопластики?

Да, интимная пластика не затрагивает репродуктивные органы и не влияет на процессы вынашивания и родов.

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7. Делают ли такую операцию девственницам?

Да, лабиопластику можно делать до начала половой жизни. Но чтобы эффект от операции сохранился, рекомендуется не планировать беременность в первые 6 месяцев после интимной пластики.

8. Остаются ли следы после интимной пластики?