Какие колготки носить этой осенью, чтобы быть в тренде

Выверенный модный образ невозможен без внимания к деталям. Благо лидеры индустрии не оставили нас без референсов ультрамодных чулочно-носочных изделий. Super выбрал для вас сrème de la crème!

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Клетка

Фирменная клетка Burberry в ярких цветовых сочетаниях обосновалась буквально на всех предметах одежды показа осень-зима. Колготки не стали исключением — их, к слову, было много. Приятно, когда дизайнеры помнят, что женщины в холодное время года ходят не только по подиуму.

Классические темные

Устаревшие, по всей видимости, правила модного этикета гласят, что колготки нужно выбирать в тон кожи, так, чтобы их было не видно. Но в эпоху, когда нижнее белье носят как аксессуар, стыдиться колготок «неправильного» цвета точно не стоит. Chanel, например, остановились на темных — носить их можно практически с любым образом.

Яркая сетка

Буйство красок — это про коллекцию Gucci. Яркие сетки самых разных цветов органично вписались в образы люксового бренда. И в качестве фона под прозрачное платье, и когда их практически не видно. Чем не способ побороть осеннюю хандру?

Чулки

Dolce & Gabbana — этой осенью амбассадор мрачной сексуальности. Прозрачные и плотные чулки стали неотъемлемой частью монохромных образов.

Со стразами

Еще одна находка Gucci — с праздничным настроением — колготки с отделкой, похожей на сетку из драгоценных камней. Найдете такие, и можете сиять, как бриллиант в новогоднюю ночь, а то и до самой весны.

В тон образу

Комплекты на каждый день советуем подсмотреть у Hermès. Сдержанные лаконичные образы дополнили плотные колготки в тон. Осталось найти идеальный оттенок для осеннего наряда-фаворита.

Носки напоказ