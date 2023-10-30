Перечислены ошибки в использовании солнцезащитного крема

Дерматологи из Университета Макгилла в составе научного коллектива выяснили, что показатели заболеваемости раком кожи растут, несмотря на популяризацию солнцезащитных средств.

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Вероятнее всего, так происходит из-за их неправильного использования. Результаты исследования опубликованы в MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).

Исследователи обнаружили, что использование солнцезащитных средств было парадоксальным образом связано с повышенным риском развития меланомы и других типов рака кожи.

Ведущий автор исследования, дерматолог Иван Литвинов объяснил, что люди используют солнцезащитные кремы в качестве "разрешения на загар". Это дает ложное чувство безопасности, несмотря на то, что нахождение под прямыми солнечными лучами крайне нежелательно.

Кроме того, большинство людей наносят слишком мало солнцезащитного средства и редко обновляют его в течение дня.

Отмечается, что солнцезащитный крем важен для защиты кожи, но закрытая одежда и нахождение в тени - более эффективные способы.