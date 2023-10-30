С чем носить толстовку в 2024

Интересные сочетания для свидания и в офис.

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Толстовка считается (до сих пор), несмотря на старания дизайнеров и фэшн-блогеров, элементом спортивно-кэжуального стиля. На самом деле — это универсальная всесезонная вещь, которую можно адаптировать под любую концепцию образа. Виктория Бекхэм и фэшн-блогеры демонстрируют, с чем сочетать толстовку в офис, на свидание и даже корпоратив.

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С джинсами клеш, как Виктория Бекхэм

В этом сезоне Виктория стала негласным амбассодором джинсов-клеш. Она очень часто носит именну эту модель. Звезда предпочитает широкий клеш от колена с модными элементами вроде накладных карманов и нашивок.

Если сочетать такую модель с обычной серой тостовкой, как Бекхэм, можно вывести джинсы на первый план. И именно за их счет образ будет выглядеть нетривиально.

Любит Виктория и прямые джинсы, которые также миксует с нейтральными по цвету тостовками. Чтобы лук стал интереснее, дизайнер предлагает добавить широкий пояс с пряжкой и один яркий акцент. Это может быть любимая сумочка или обувь.

С белой блузой и кожаными брюками

Фешен-блогеры демонстрируют спортивно-классический образ для офиса. Жаль, правда, что он не подходит работникам банка. Если дресс-код вам позволяет, свитшот сочетайте с чуть удлиненной белой рубашкой, добавьте кожаные брюки и белые кроссовки. Все гениальное просто.

Для прогулки по городу или путешествий белую рубашку из этого образа можно убрать. Классический черный ансамбль подходит для любых случаев.

Свитшот и мини-юбка

Прекрасный лук для свидания. Черный свитшот с интересным ярким принтом или вышивкой, плюс мини-юбка из эко-кожи. Обязательно плотные черные колготки и ботильоны. Так ноги будут казаться длиннее. Романтичный, дерзкий и сексуальный образ готов.

Платье-свитшот

Вариант для свидания или прогулки с подругами. Выбирайте платье длиной чуть выше колена и сочетайте с ботфортами. Так вы будете казаться выше, стройнее. Кстати, можно прийти в этом наряде и на корпоратив: комплименты и внимание вам обеспечены.

Свитшот плюс юбка-карандаш

Модель свитшота, которая больше напоминает кофту, создает тандем с юбкой-карандаш. Последняя может быть и из эко-кожи, тогда у вас получится образ в стиле тихая роскошь. Идеально и для свидания, и в офис.

Свитшот и джинсы скинни

По прогнозам западных модных редакторов и фэшн-блогеров, в 2024 году случится триумфальное возвращение джинсов скинни. Хотя на самом деле, никуда они от нас не уходили, то тут, то там мелькали даже на подиумах в рамках различных показов.