Рогов назвал модный прием: он визуально делает выше

Что бы мы делали без советов звездного стилиста Александра Рогова? Даже представлять это не хочется. Лучше в очередной раз возьмем на заметку тренд, о котором он рассказал в своем Telegram-канале. Как выяснилось, сейчас чрезвычайно модны монохромные образы. То есть все его детали — от одежды до обуви и аксессуаров — должны быть одного цвета.