Александр Рогов назвал модный прием: он визуально делает выше
Что бы мы делали без советов звездного стилиста Александра Рогова? Даже представлять это не хочется. Лучше в очередной раз возьмем на заметку тренд, о котором он рассказал в своем Telegram-канале. Как выяснилось, сейчас чрезвычайно модны монохромные образы. То есть все его детали — от одежды до обуви и аксессуаров — должны быть одного цвета.
Нам этот тренд очень нравится. И вот почему. Во-первых, считается, что человек, одетый с ног до головы в один цвет, визуально кажется выше — целостность вытягивает силуэт. Во-вторых, в монохромном образе можно оказаться в центре внимания без кричащих элементов или сочетаний. Психологи считают, что люди неосознанно выделяют однородные объекты.
Ранее Александр Рогов назвал одну вещь, которая сделает модным любой образ этой осенью.