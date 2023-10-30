Как создать шикарный образ с водолазкой этой осенью

С легкой руки Стива Джобса водолазка вошла в деловой мир и стала его частью. Она обрела такой же статус, как часы Rolex, хороший дорогой костюм и автомобиль класса F. Хочешь выглядеть презентабельно, чтобы тебя воспринимали всерьез? Купи водолазку.

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Коллекция водолазок есть у Анджелины Джоли, которая меняет их, порхая с одной деловой встречи на другую. Ведь с недавних пор она самая настоящая бизнес-вумен — владелица собственной галереи и ателье по пошиву одежды.

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Но не только образ леди можно составить с водолазкой. Это опеределенно универсальная часть гардероба, которая служит отличным фоном, чтобы воплотить самую смелую фэшн-фантазию. Вот как нужно носить водолазку в 2023 году, чтобы выделяться из толпы.

Водолазка с широкими брюками

Самый просто и незамысловатый, но при это стильный образ строится по формуле: водолазка плюс широкие брюки с высокой талией. Это могут быть джинсы или брюки- клеш, в том числе, от бедра, кожаные карго.

На холодное время выбирайте свитера-водолазки, которые здорово смотрятся со всем вышеперечисленным. При этом цвет верха могут быть как нейтральным, так и ярким. Водолазку обязательно заправляйте в брюки, чтобы вытянуть силуэт.

Водолазка плюс юбка

Здесь вариантов невероятное количество. Если хотите повторить образ с подиума, выбирайте широкий свитер-водолазку и надевайте поверх юбки-мини, как у моделей Jil Sander. Водолазку можно отметить поясом на талии.

Если брать классичсекий микс, здесь выбор строится на сочетании водолазки с юбками любого фасона и длины. Главное, заправлять ее внутрь. Если цвет верха нейтральный, юбки могут быть яркими — или наоборот.

Водолазка плюс костюм: идея с подиума

Хотите быть в тренде в 2024 году? Ловите идею с показа Etro. Сочетайте костюмы нейтральных цветов с яркими водолазками. Дополните образ аксессуарами в тон. Так вы точно не останетесь незамеченной. Для фанатов классики остается в моде нейтральная водолазка под классический костюм.

Водолазка плюс платье

Здесь настоящее поле для фантазии открывают перед нами дизайнеры. Например, Prada рекомендуют сочетать водолазку с платьями с короткими рукавами. Можно брать и летние модели, если сама водолазка теплая, а внизу теплые колготки или брюки скинни.

Еще один вариант — водолазка плюс платье-сарафан. Причем можно примерить классические модели или ярких цветов, если душа просит красок. Стильный вариант на выход — водолазка плюс платье с запахом или платье-рубашка в пол. Во втором случае обязательно нужно подчеркнуть талию поясом. Вниз надеть колготки или узкие брюки темных тонов и сапоги с высоким голенищем.

Образ с водолазкой на выход

Если вам предстоит корпоратив или вечеринка, не отмахивайтесь от водолазки. Возьмите яркую модель, можно с необычными элементами. Например, рукавами-воланами, сочетайте ее с модной в этом сезоне юбкой с бахромой или пайетками.