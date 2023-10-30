Как создать шикарный образ с водолазкой этой осенью

Как создать шикарный образ с водолазкой осенью 2023: пять приемов
С легкой руки Стива Джобса водолазка вошла в деловой мир и стала его частью. Она обрела такой же статус, как часы Rolex, хороший дорогой костюм и автомобиль класса F. Хочешь выглядеть презентабельно, чтобы тебя воспринимали всерьез? Купи водолазку.
Коллекция водолазок есть у Анджелины Джоли, которая меняет их, порхая с одной деловой встречи на другую. Ведь с недавних пор она самая настоящая бизнес-вумен — владелица собственной галереи и ателье по пошиву одежды.
Но не только образ леди можно составить с водолазкой. Это опеределенно универсальная часть гардероба, которая служит отличным фоном, чтобы воплотить самую смелую фэшн-фантазию. Вот как нужно носить водолазку в 2023 году, чтобы выделяться из толпы.
Водолазка с широкими брюками
Самый просто и незамысловатый, но при это стильный образ строится по формуле: водолазка плюс широкие брюки с высокой талией. Это могут быть джинсы или брюки- клеш, в том числе, от бедра, кожаные карго.
На холодное время выбирайте свитера-водолазки, которые здорово смотрятся со всем вышеперечисленным. При этом цвет верха могут быть как нейтральным, так и ярким. Водолазку обязательно заправляйте в брюки, чтобы вытянуть силуэт.
Водолазка плюс юбка
Здесь вариантов невероятное количество. Если хотите повторить образ с подиума, выбирайте широкий свитер-водолазку и надевайте поверх юбки-мини, как у моделей Jil Sander. Водолазку можно отметить поясом на талии.
Если брать классичсекий микс, здесь выбор строится на сочетании водолазки с юбками любого фасона и длины. Главное, заправлять ее внутрь. Если цвет верха нейтральный, юбки могут быть яркими — или наоборот.
Водолазка плюс костюм: идея с подиума
Хотите быть в тренде в 2024 году? Ловите идею с показа Etro. Сочетайте костюмы нейтральных цветов с яркими водолазками. Дополните образ аксессуарами в тон. Так вы точно не останетесь незамеченной. Для фанатов классики остается в моде нейтральная водолазка под классический костюм.
Водолазка плюс платье
Здесь настоящее поле для фантазии открывают перед нами дизайнеры. Например, Prada рекомендуют сочетать водолазку с платьями с короткими рукавами. Можно брать и летние модели, если сама водолазка теплая, а внизу теплые колготки или брюки скинни.
Еще один вариант — водолазка плюс платье-сарафан. Причем можно примерить классические модели или ярких цветов, если душа просит красок. Стильный вариант на выход — водолазка плюс платье с запахом или платье-рубашка в пол. Во втором случае обязательно нужно подчеркнуть талию поясом. Вниз надеть колготки или узкие брюки темных тонов и сапоги с высоким голенищем.
Образ с водолазкой на выход
Если вам предстоит корпоратив или вечеринка, не отмахивайтесь от водолазки. Возьмите яркую модель, можно с необычными элементами. Например, рукавами-воланами, сочетайте ее с модной в этом сезоне юбкой с бахромой или пайетками.
Еще один вариант — это платье-водолазка в сочетании с сапогами с высоким голенищем или ботфортами. Можно выбрать как классику, так и фактурное, например, с пайетками.