Тепло и мягкость: интересные факты о кашемире

Изготовление кашемировой ткани — сложный процесс, требующий больших усилий и соблюдения целого ряда условий.

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Кашемир — одна из самых тёплых и дорогостоящих тканей. Она отлично согревает в холода, будучи очень тонкой и мягкой. Примечательно, что кашемир не электризуется (благодаря этому вы сможете легко отличить натуральный материал от синтетического), а также не вызывает аллергии (что особенно порадует людей, имеющих аллергические реакции при ношении одежды из шерсти овец, кроликов или коз).

Свое название кашемир получил благодаря созвучной по названию области на границе Индии и Пакистана – Кашмир. Ткань изготавливается из подшерстка определённого вида горных коз, обитающих лишь в некоторых странах — Индии, Китае, Непале, Пакистане и Монголии — для животных приемлемы климатические условия этих стран.

Интересные факты о кашемире

Волокна кашемира добывают только весной — в этот период у коз начинается линька. Получается примерно 200 г. необработанного пуха с одной козы. Дальнейшая обработка даёт 100 г. чистого кашемира. Ткань производится вручную, поскольку автоматическое воздействие разрущает тонкий и нежный кашемир. Процесс трудоёмкий, поэтому ткань стоит недёшево;

Моду на кашемир ввела супруга Наполеона Жозефина. Ощутив нежность и тепло ткани, она пришла в восторг. Жозефина популяризировала изделия из этой ткани. Кашемир мгновенно стал самым дорогостоящим материалом в Европе;

Шарф из натурального кашемира можно продеть сквозь обручальное кольцо — настолько невесомыми получаются изделия;

На одежде из кашемира даже при длительном и частом ношении не образуются катышки — вот какой добротный, износостойкий материал;

Неокрашенный кашемир имеет три природных цвета: слоновой кости, серый, чёрный. Предметы гардероба из такого кашемира самые дорогие;