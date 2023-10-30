Врач назвала самые полезные процедуры для осеннего ухода за кожей

Осенью кожа нуждается в особенном уходе. На ее состояние влияют перепады температур, общая нехватка витаминов и другие факторы. После лета кожа начинает адаптироваться к холоду, недостатку солнца и ветру, из-за чего могут возникать покраснения, пигментные пятна, новые морщины и чрезмерная сухость. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала доцент кафедры Пластической и эстетической хирургии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Светлана Донецкая.

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По словам специалиста, гиперпигментация может возникнуть из-за того, что человек не пользовался солнцезащитными средствами летом. А сухость и стянутость кожи порой появляется с началом отопительного сезона, когда в комнатах становится жарко.

«В домашний осенний уход лучше включить щадящие средства. Для умывания подойдут мягкие очищающие пенки и гели, а тонизирующий уход должен быть обогащен витамином С и гиалуроновой кислотой. Чтобы защитить кожу при низких температурах, лучше выбирать крем с более плотной текстурой», - отметила Светлана Донецкая.

А перед подбором косметологических процедур важно проконсультироваться со специалистом в многопрофильном медицинском центре. Врач учтет возраст, образ жизни, лабораторные и клинические анализы. Доктор Донецкая рекомендует начать осеннее восстановление кожи с пилинга - он уберет огрубевший роговой слой, активизирует обменные процессы и улучшит цвет лица. Затем коже требуется увлажнение.