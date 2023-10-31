Как правильно ухаживать за волосами осенью и зимой

Осенью и зимой необходимо пользоваться привычными средствами по уходу за волосами, однако в некоторых случаях могут быть исключения, рассказала NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, речь идет о людях с проблемной кожей головы, у которых есть атопический или себорейный дерматит. В таком случае необходимо больше увлажняющих средств, чтобы не было перхоти.