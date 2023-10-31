Стало известно отношение россиян к пирсингу

SOKOLOV: 58 % россиян отрицают влияние пирсинга на профессиональные качества

Ювелирный бренд SOKOLOV провел исследование, в ходе которого выяснил отношение россиян к пирсингу. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Так, стало известно, что большинство россиян — 58 процентов — отрицают влияние пирсинга на профессиональные качества человека. В то же время 22 процента респондентов заявили, что могут дать негативную оценку людям с подобными украшениями. Например, посчитать их психологически нестабильными и опасными.

При этом 25 процентов опрошенных, у которых есть пирсинг, указали, что сталкивались с насмешками коллег из-за данной особенности внешности. Также 17 процентов не смогли получить из-за проколов премию или повышение, а 13 процентов — лишились работы.

Кроме того, результаты исследования показали, что 31 процент россиян считают указанную бодимодификацию экспериментом, для 27 процентов — это способ подчеркнуть свой индивидуальный стиль, а 25 процентов назвали пирсинг модным трендом.