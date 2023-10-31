Что подарить подруге на Новый год: список недорогих подарков

Новый год — отличный повод показать близким, как они важны для нас. И хотя принято считать, что этот праздник семейный, хочется порадовать подарками не только родственников, но и любимых друзей. «Лента.ру» составила список оригинальных идей на любой вкус, который поможет решить, какой подарок подруге на Новый год выбрать и как его подарить.

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Как выбрать подарок подруге?

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Выбирая подарки, в первую очередь нужно подумать о том, какие увлечения есть у подруги. Это поможет выбрать не только необычный, но и нужный подарок. И подруга точно оценит как практичность такого подарка, так и тот факт, что о ее увлечениях не забыли.

А если у подруги нет подобных увлечений, то такой подарок может стать прекрасным поводом попробовать новое хобби.

Что можно подарить подруге на Новый год, исходя из ее интересов?

Принадлежности для рисования. Если девушка — художница, она точно подтвердит: кистей, красок и скетчбуков много не бывает. Картину по номерам. Подойдет тем, кто не обладает хорошим навыком рисования, но очень хочет с чего-то начать, попробовать себя в новой роли. Все необходимое для техники Эбру. Это специальный метод рисования на поверхности воды, который отлично снимает стресс. Эбру не требует никаких особых знаний, поэтому подойдет даже новичкам. Набор для бисероплетения. Аксессуары из бисера набирают популярность, и вдвойне приятнее носить то, что сделано своими руками. Набор для изготовления свечей. Они сделают зиму по-настоящему уютной. Набор для каллиграфии. Оригинальное и не самое простое хобби, которое точно заинтересует творческую девушку. Коллекционные вещи. Это может быть что угодно: книги, куклы, марки. Но такой подарок стоит выбирать лишь в том случае, если подруга действительно любит собирать коллекции. Укулеле. Отлично подойдет подруге-музыканту или девушке, которая только мечтает освоить какой-либо инструмент. Компактные размеры гавайской гитары делают ее очень практичной в использовании. Мультипекарь. Если подруга любит проводить время на кухне, этот прибор специально для нее. Он ускорит процесс готовки и даст возможность для экспериментов.

Как выбрать уникальный подарок подруге?

Любому человеку приятно, когда он видит, что подарок был выбран специально для него. Ведь это означает, что даритель искренне хотел порадовать близкого и подбирал презент, исходя из личностных особенностей, предпочтений и потребностей друга. Еще приятнее, когда подарок уникален и сделан специально для получателя: на заказ или своими руками.

Что можно сделать своими руками в подарок подруге на Новый год?

Картину. Например, портрет по фото подруги или пейзаж с изображением ее любимого места на природе. Карту звездного неба в момент рождения получателя. Особенно этот подарок оценят романтичные натуры. Украшения из бисера или дерева. Речь идет о хендмейд-украшениях. Как правило, они изготавливаются в единственном экземпляре, что делает их особенно ценными. Винтажные аксессуары и интерьерные элементы. Уцелевшие ретро-украшения и предметы декора тоже чаще всего остаются в последнем экземпляре. Такой подарок наверняка придется по душе любительнице истории или какой-то конкретной эпохи. Кастомизированные вещи. Кастомизация — это создание уникального рисунка на обуви или одежде. Персонализированное украшение, например, на любимой модели кроссовок, точно порадует подругу.

Как выбрать креативный подарок для подруги на Новый год?

Есть девушки, которые особенно ценят креативный подход к чему бы то ни было — в том числе к выбору подарка. Такую подругу можно постараться удивить новогодним сюрпризом. К слову, креативный — совсем не значит дорогой. На что же стоит обратить внимание?

Какие нестандартные подарки подарить подруге на Новый год?

Светящаяся скретч-карта мира или страны. С ее помощью можно отмечать, в каких странах удалось побывать. Даже если подруга не путешественница, такой подарок может стать хорошим стимулом спланировать первую поездку. Набор экзотических специй со всего мира. Отлично подойдет для девушки, которая любит готовить и пробовать новые блюда. Шарж по фото. Особенно подойдет подруге с хорошим чувством юмора Убегающий будильник. Он точно поможет девушке справиться с утренними опозданиями. Браслет-фляжка. Шуточный подарок для любительницы бурных вечеринок. Радио для душа. Водонепроницаемый гаджет, который подойдет любительницам подпевать в душе.

Как выбрать подарок-впечатление для подруги?

Если кажется, что у подруги уже есть все, о чем только можно мечтать, значит, пришло время дарить впечатления. Ведь именно воспоминания о тех эмоциях, что принес подобный подарок, будут греть ее как минимум всю зиму.

Однако к выбору подарка такого формата стоит подходить аккуратно. Нужно учитывать все нюансы личности подруги. Например, точно не стоит дарить экстремальный подарок девушке, которая не любит адреналиновую активность.

Одним из самых удачных вариантов такого презента станет подарочный сертификат, который можно будет потратить на одну или несколько активностей на выбор. Тогда подруга точно сможет посетить то мероприятие, которое будет ей по душе.

Какой подарок-впечатление подарить подруге на Новый год:

фотосессию;

тур выходного дня;

прыжок с парашютом или банджи-джампинг;

полет в аэротрубе, авиасимуляторе или на воздушном шаре;

конная прогулка;

ужин в хорошем ресторане;

спа и массаж;

чайная церемония;

винная дегустация;

мастер-классы и открытые уроки;

картинг;

серфинг;

квест.

Практичные подарки на Новый год 2024

По-настоящему порадовать подругу сможет не только оригинальный или эстетичный подарок, но и действительно практичный.

Подарки для красоты:

уходовая косметика;

декоративная косметика;

косметичка;

средства для ухода за волосами;

устройство для укладки волос;

массажер для лица.

Подарки для уюта в доме:

гирлянда;

елочная игрушка;

аромалампа или диффузор;

свечи;

биокамин;

домашний костюм;

тапочки с подогревом;

заварочный чайник;

мягкая игрушка в виде дракона;

набор для приготовления глинтвейна;

мыло ручной работы;

постельное белье;

гамак для ног.

Подарки для здоровья:

массажер для тела;

увлажнитель воздуха;

фитнес-трекер;

электрическая зубная щетка;

подписка на доставку здоровой еды.

Как не ошибиться с выбором подарка?

Есть несколько лайфхаков, которые помогут выбрать правильный подарок.

При встрече мимоходом заговорите про Новый год. Расскажите, какие подарки хотели бы получить, и ненавязчиво спросите подругу о ее желаниях. Поговорите с ее близкими. Спросите партнера, родителей, брата или сестру о том, что бы она хотела получить в подарок на Новый год. Они могут знать ее последние увлечения или желания, о которых не знают друзья.

Как оригинально упаковать подарок?

Если есть желание, можно упаковать подарок оригинально. Ведь подарочные пакеты, коробки и бумага — это далеко не все, что можно использовать.

Например, подарок можно положить в тканевый мешочек — покупной или сшитый самостоятельно. Также можно воспользоваться японской техникой фурошики, что буквально переводится как «банный коврик»: необходимо взять квадратный кусок ткани и завернуть в него подарок, закрепив всю конструкцию специальным узлом.

Еще одна оригинальная идея упаковки — подарить подарок в «матрешке». Речь идет не о буквальной кукле: подарок можно положить в небольшую коробку, которую положить в коробку побольше и так несколько раз. Такой вариант упаковки создаст эффект интриги и наверняка подарит хорошее настроение.

То же самое можно сделать и с упаковочной бумагой вместо коробок: сперва обернуть коробку, в которой лежит подарок, одним слоем бумаги, затем — другим, затем — третьим и так далее. Лучше использовать бумагу разных цветов.

Добавит уюта в новогоднюю ночь и вязаная упаковка. Ее можно связать самостоятельно или использовать для этого уже ненужный свитер.

Как подарить подарок?

С помощью Деда Мороза

Главный герой каждого Нового года — Дед Мороз. Поэтому для вручения подарка можно воспользоваться услугами переодетого профессионала или стать Дедом Морозом самому. Покупать полный костюм не обязательно: достаточно просто найти красный мешок.

Устроить квест

Если встречаете Новый год в квартире, можете спрятать ваш подарок и устроить подруге настоящий квест с помощью нарисованной «карты от Деда Мороза».

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