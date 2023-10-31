Как сочетать свитер с платьями осенью

У каждой девушки есть целая коллекция платьев — от летних сарафанов до маленьких черных, коктейльных и вечерних с пайетками. Линейка свитеров также припасена в шкафу на случай холодов.

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А что, если их объединить? Тогда вам не нужно будет часто ходить за обновками, а новые комплекты будут каждый день рождаться из недр вашего гардероба. Вот как правильно сочетать свитер с платьями, чтобы каждый день выглядеть по-разному.

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Свитер и сарафан

Зачем сарафанам и летним платьям ждать свое часа до жары, когда их можно выгуливать в сезоне осень-зима. Идеально, если у вас есть несколько платьев с принтами и яркие однотонные свитера. Тогда можно подобрать верх, перекликающийся с принтом по цвету. Получатся яркие образы, которые демонстрировали нам стрит-стайл блогеры, побывавшие на прошедших показах Недель моды.

Платье и свитер с пайетками

Если у вас есть в гардеробе однотонное платье в светлых тонах или же шелковое, а где-то далеко на антресоли лежит в чил-ауте свитер с пайетками — это повод создать новый творческий дуэт.

Хорошо, если свитер выполнен в нейтральных тонах — бежевых, золотистых. Наденьте его поверх платья, и вот у вас готов образ на корпоратив.

Свитер и платье с пайетками

Платья с пайетками есть в гардеробе у каждой, они припасены на случай дня рождения, корпоратива, Нового года. Но праздника ждать не обязательно. Наденьте поверх платья однотонный черный или серый свитер и отправляйтесь так на работу. Ведь туда, как на праздник, верно?

Свитер и шелковое платье

В этом сезоне дизайнеры рекомендовали добавить в свой гардероб шелковые платья-комбинации. Это вневременная классика. Причем в коллекциях брендов в основном можно было найти нейтральные модели в бежевых тонах.

Тренд 2024, который мы видели на подиумах и у стрит-стайл блогеров — миксовать свитер и шелковое платье. Верх также должен быть нейтральный. Разрешены оттенки от бежевого до серого. Причем в моде как удлиненный свитер поверх платья, так и укороченные модели.

Многослойный образ с платьем и свитером

Если у вас в шкафу без дела висит плиссированное платье, пора его выгулять. Составьте с ним многослойные образы, которые так любят фэшн-блогеры. Один из вариантов — белая блузка поверх платья, свитер, плюс обязательный пояс на талии.