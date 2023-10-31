7 тональных основ с легкой текстурой для идеального макияжа

Макияж, как известно, держится на идеальном тоне, но найти подходящую основу — та еще задача. Мы взяли поиски на себя и выбрали семь тональных средств с комфортной текстурой, которые моментально выравнивают тон и маскируют недостатки.

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Тональный крем-флюид Shakefoundation с блюр-эффектом, Vivienne Sabo (769 рублей)

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Невесомый крем-флюид для естественного макияжа от бренда Vivienne Sabo. Он работает на манер бьюти-фильтров и создает на коже блюр-эффект: выравнивает тон, маскирует покраснения и лишний блеск. Перед применением крем необходимо встряхнуть: так частицы пигмента перемешаются с базой и равномерно лягут на коже.

Тональная основа Skin Paradise, Dear Dahlia (2088 рублей)

В формуле тональный основы бренда Dear Dahlia используют минеральные частицы, которые визуально делают тон кожи более ровным, а рельеф — гладким. Средняя плотность покрытия крема легко регулируется: при необходимости его можно нанести и более плотным слоем.

Тональный флюид Milky Boost в капсулах, Clarins (2205 рублей)

В каждой капсуле находится стратегический запас тональной основы Clarins, необходимый для создания классного тона. Флюид ложится равномерно, с первого слоя маскирует мелкие покраснения и подсвечивает кожу.

Тональный стик Everyday Hero, Darling* (775 рублей)

Стик от бренда Darling* — это праймер, оттеночный крем, тональная основа и консилер в одном флаконе. Тон с его помощью получается сияющим и в меру плотным: ровно настолько, чтобы перекрыть постакне и пигментацию. В составе также есть пудровые частицы, контролирующие выделение себума.

Тональный крем «Молодость», RBG (2200 рублей)

Задача тонального крема «Молодость» — создать эффект «здоровой кожи», что достигается за счет естественного тона и сатинового финиша. Увлажняющие компоненты в формуле помогают скрыть шелушения, а светоотражающие частицы визуально обеспечивают не только сияние, но и маскируют мелкие морщины.

Тональный кушон Hyper Fit, Feev (2390 рублей)

Тональный кушон южнокорейской марки Feev с красивым влажным финишем и легкой степенью покрытия. После нанесения он не ощущается на коже, но поддерживает уровень ее увлажнения (для этого в состав добавили гиалуроновую кислоту) и защищает от ультрафиолетового излучения.

Тональный крем Dreamworld, Catkin (1250 рублей)