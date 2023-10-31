Названы операции, после которых может потребоваться коррекция
Пластический хирург Денис Агапов рассказал, после каких операций чаще всего требуется повторное вмешательство.
По словам эксперта, самый высокий риск повторных вмешательств возникает при ринопластике, увеличении и подтяжке груди.
Медик уточнил, что это самые популярные процедуры в области пластической хирургии, поэтому и в абсолютном значении повторных вмешательств будет больше. Кроме того, вышеперечисленные операции довольно непростые. Так, результат по ринопластике врачи оценивают через год, а при увеличении груди — через 8–10 месяцев.
При увеличении груди повторная операция необходима, поскольку импланты не стоят больше 10–15 лет.
— И чем больше времени прошло после операции, тем выше необходимость повторного вмешательства из-за каких-то осложнений, из-за того, что это инородный материал, который стоит в теле, — пояснил врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».