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Названы операции, после которых может потребоваться коррекция

Пластический хирург Денис Агапов рассказал, после каких операций чаще всего требуется повторное вмешательство.

Названы операции, после которых может потребоваться коррекция
© Вечерняя Москва

По словам эксперта, самый высокий риск повторных вмешательств возникает при ринопластике, увеличении и подтяжке груди.

Медик уточнил, что это самые популярные процедуры в области пластической хирургии, поэтому и в абсолютном значении повторных вмешательств будет больше. Кроме того, вышеперечисленные операции довольно непростые. Так, результат по ринопластике врачи оценивают через год, а при увеличении груди — через 8–10 месяцев.

При увеличении груди повторная операция необходима, поскольку импланты не стоят больше 10–15 лет.

— И чем больше времени прошло после операции, тем выше необходимость повторного вмешательства из-за каких-то осложнений, из-за того, что это инородный материал, который стоит в теле, — пояснил врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».