Названы операции, после которых может потребоваться коррекция

Медик уточнил, что это самые популярные процедуры в области пластической хирургии, поэтому и в абсолютном значении повторных вмешательств будет больше. Кроме того, вышеперечисленные операции довольно непростые. Так, результат по ринопластике врачи оценивают через год, а при увеличении груди — через 8–10 месяцев.