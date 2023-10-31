Как сделать свою вечеринку на Хеллоуин незабываемой

31 октября отмечается Хеллоуин, и многие россияне устраивают тематические вечеринки. Как креативно украсить дом, удивить гостей необычной едой и сделать времяпрепровождение незабываемым, читайте в этом материале.

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«Страшные» рецепты

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На «страшный» праздник нужно придумать такое же «страшное» меню. Для этого стоит взять обычные продукты и использовать креативный подход к их приготовлению.

Мандарины хорошо подойдут, чтобы сделать из них «маленькую тыкву». На фрукте можно нарисовать рожицу наподобие той, что вырезают на тыкве.

Еще одна интересная и пугающая идея связана с яблоками. Можно очистить их от шкурок, вырезать отверстия в виде глаз, носа и рта так, чтобы фрукты напоминали черепа, и залить яблоки вишневым соком.

Не стоит забывать о сосисках в тесте с глазами. Белок глаза можно сделать из моцареллы, а зрачки – из черного перца.

Также можно удивить гостей пауками на столе. Нужно взять готовое яйцо, разрезать его пополам и сверху на плоскую часть посадить «паука» из маслины. Для этого нужно разрезать маслину вдоль напополам. Из одной половинки уже получилось тельце, а из второй нужно нарезать восемь ножек.

Идеи для украшения дома

Главный символ Хеллоуина – это, конечно же, тыква. Чтобы превратить обычный овощ в атрибут праздника, необходимо первым делом отрезать ту часть, где плодоножка, затем убрать мякоть из овоща. Далее нужно перенести рисунок на лицевую часть тыквы, а затем по трафарету вырезать его. Внутрь нужно поместить фонарик и накрыть сверху частью с плодоножкой.

Можно сделать или купить гирлянду в виде летучих мышей. А еще – смастерить подсвечники из банок из-под детского пюре, варенья и соусов. Для этого их нужно покрасить изнутри акриловой краской в оранжевый цвет и приклеить силуэты рожиц из черной бумаги снаружи. На банку надо прикрепить проволоку в качестве подвески, а внутрь – поставить свечку.

По всему дому можно развесить черные шарики. Их можно или купить уже готовыми в магазине, или сделать из белого шарика, обтянув его органзой или тканью черного цвета.

Стулья можно украсить накидками-привидениями. Для этого нужно накинуть на стул обычную белую простыню и вырезать из черной бумаги глаза и рот, после чего прикрепить их к простыни. Очень простая, но эффектная идея.

Стекла можно украсить разнообразными наклейками в виде тыкв, замков, летучих мышей и привидений.

Не забудьте о тематической фотозоне, где с радостью сфотографируются все гости.

А чтобы стало совсем страшно до жути, приклейте на некоторые предметы глаза. Когда придут гости, на них будут смотреть лампы, мебель и цветы. Купить такие глаза можно в любом швейном магазине или магазине для хобби.

Конкурсы на Хеллоуин

Вы украсили дом, продумали меню, и теперь осталось решить, какие конкурсы и игры будут на празднике.

Письмо маньяка. Гости должны разделиться на две команды. Каждой команде выдается газета, нужно за определенное время вырезать из нее угрожающее письмо, выбирая только целые слова. Победит тот, у кого количество и качество текста будет выше.

Дикий ужас. Участникам нужно будет друг за другом заходить в другую комнату. При этом каждому дается задание громко закричать, имитировать рев зверя, сделать вид, что они увидели привидение, и так далее. Участники в первой комнате о заданиях знать не должны. Так они будут только слышать крики своих товарищей и бояться идти вслед за ними.