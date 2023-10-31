15 питательных кремов для тела, которые уберут сухость и шелушения

Кремы, баттеры, масла — Super собрал 15 классных средств для тела, которые точно пригодятся вам поздней осенью. Они справятся с сухостью, уберут шелушения и другие последствия первых морозов.

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Увлажняющий лосьон Supple Preparation, Dear, Klairs (2490 руб.)

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Главные достоинства лосьона Dear, Klairs — его увлажняющие и регенерирующие функции. При легкой текстуре, которая практически не ощущается на коже, он интенсивно работает над устранением сухости и любых повреждений. Средство вариативно и подойдет как для ухода за телом, так и за лицом и волосами.

Липидо-восстанавливающий крем Xemose, Uriage (2365 руб.)

Крем Uriage рассчитан на уход за чувствительной кожей, которая склонна к сухости и зуду. Гипоаллергенная формула, насыщенная компонентами для восстановления гидролипидного баланса, моментально устраняет дискомфортные ощущения и увлажняет кожу.

Крем-масло Matcha, Minus 417 (2945 руб.)

Крем марки Minus 417 на 95% состоит из натуральных компонентов, которые восстанавливают эластичность кожи и гарантируют глубокое питание. В формуле есть увлажняющие масла, в чьи обязанности входит увлажнение, и восстанавливающий экстракт ромашки. Отдушке здесь тоже уделили внимание: крем пахнет японским зеленым чаем матча.

Крем Orange & Oakmoss, Poemes de Provence (1790 руб.)

Уход и ольфакторные впечатления — два кита, на которых держится философия марки Poemes de Provence. Ее крем для тела смягчает кожу, активизирует процесс обновления клеток и защитные функции, оставляя легкий цитрусовый аромат.

Молочко с лифтинг-эффектом, Veracova (3520 руб.)

Экстракты водорослей и граната в формуле крема Veracova создают лифтинг-эффект. Они укрепляют межклеточные связи и стимулируют синтез коллагена, за счет чего кожа становится более эластичной и упругой.

Крем-баттер Yuzu, Ostrikov Beauty Publishing (1377 руб.)

Уход за кожей с ароматом азиатских цитрусов юдзу. Баттер от Ostrikov Beauty Publishing смягчает кожу за счет глицерина и аллантоина в составе, делает ее бархатной и не оставляет следов на одежде.

Увлажняющее конопляное молочко, 1753 cosmetics (1015 руб.)

Конопляное масло в молочке 1753 cosmetics следит за здоровьем кожи в холодный сезон. Оно быстро нейтрализует покраснения и шелушения, а заодно поддерживает защитный барьер кожи, благодаря чему она лучше противостоит перепадам погоды.

Увлажняющий крем-баттер, Lifecode (790 руб.)

Крем бренда Lifecode восстанавливает дефицит влаги и насыщает кожу питательными компонентами. В результате исчезают все шелушения и покраснения, кожа становится увлажненной и мягкой.

Увлажняющий крем Microbiome Care, Geltek (1620 руб.)

Бренд Geltek предлагает крем для поддержки микробиома и гидролипидной мантии. Компоненты в его формуле помогают клеткам удерживать влагу и восстанавливают защитный барьер, что делает кожу гладкой и шелковистой.

Восстанавливающий крем-баттер, HydroBionique (990 руб.)

Густой крем-баттер HydroBionique можно использовать ежедневно или в случае повреждений. В формуле используют редкий для индустрии компонент — икру морского ежа. Она усиливает регенерацию тканей и восстанавливает дефицит фосфолипидов, чтобы кожа была мягкой и увлажненной.

Крем Black Currant, SmoRodina (490 руб.)

Крем российского бренда SmoRodina — это сочетание растительных масел, витаминов и гиалуроновой кислоты, приправленных отдушкой с ароматом черной смородины. Продукт восстанавливает гидролипидный баланс и делает кожу бархатной на ощупь.

Интенсивно увлажняющий и питательный крем Qocoon Body, Qiriness (3149 руб.)

Увлажнение, уверена команда бренда Qiriness, — ключевой шаг на пути к молодости кожи. Крем марки отвечает за поддержку гидробаланса, эластичности и упругости. За счет легкой текстуры средство не оставляет жирной пленки, а делает кожу мягкой и гладкой.

Крем-баттер Spa Rituals, Mixit (432 руб.)

Аппетитный на вид баттер от бренда Mixit увлажняет кожу и устраняет ощущение стянутости вместе с раздражениями. После впитывания средство оставляет естественный блеск и бонусом — запах ванили с ненавязчивым шлейфом.

Крем-баттер «Груша & Сандал», Pravilnaya Kosmetika (551 руб.)

Крем бренда Pravilnaya Kosmetika универсально ухаживает за кожей: увлажняет, питает и восстанавливает поврежденные участки. После нанесения никакой липкости и белых разводов, а только классный аромат груши и сандала.

Разогревающий крем-баттер, Likato (1100 руб.)