Маргарита Голубева показала платье, в котором представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная"

Российская фотомодель и певица Маргарита Голубева представила наряд, в котором будет выступать на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Эксклюзивное видео было опубликовано в телеграм-канале "Известий".

Маргарита Голубева стала победительницей конкурса "Мисс Россия" в 2023 году и получила право представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Она показала костюм, в котором будет участвовать в конкурсе. Наряд называется "Царевна Лебедь". Создала костюм модельер Ольга Молярова. По ее словам, главная идея платья в проявлении внешней и внутренней красоты и вдохновении, которая красота дарит людям.