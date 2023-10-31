Названа необходимая одежда на зиму для дам с пышными формами

Стилистка Ольга Ульянова перечислила россиянкам с пышными формами необходимую одежду на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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В первую очередь специалистка внесла в данный список джемперы, пиджаки и рубашки. В последнем случае лучше обращать внимание на модели из плотной ткани и с классическим воротником.

Кроме того, эксперт порекомендовала приобрести платье длины миди и юбку А-силуэта. По ее словам, такие предметы гардероба придадут образу элегантности, а разрезы на них — женственности и решительности.

В свою очередь, визуально вытянуть талию, удлинить ноги и скорректировать область бедер помогут широкие брюки. Лучше всего для этого, по мнению Ульяновой, подойдут палаццо, которые можно сочетать с обувью на каблуке.