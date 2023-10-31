Как носить пуховики, чтобы выглядеть модно: 8 наглядных примеров

Все еще верите, что пуховик не может быть модным по определению?

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Доказываем обратное на примере ярких образов.

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Теплые вещи тоже могут быть стильными — факт!

Пуховик в тон

Даже если в вашем модном арсенале один пуховик на весь сезон, количество образов с ним практически бесконечно. Выбирая, что бы сегодня надеть, не забывайте учитывать сочетаемость с верхней одеждой — это важно!

Пуховик-пиджак

Туда, где был бы уместен обычный пиджак, без труда впишется и пиджак пуховый. В таком форм-факторе пуховик из бесформенной верхней одежды для прогулок по морозу превращается в стильный и выразительный предмет гардероба.

Кожаный пуховик

Современные модели выглядят ярко и свежо за счет нетипичного материала верха — кожи (как правило, эко). Поддержите минималистичный дух пуховика простотой образа, а за броскость и уникальность пусть отвечает цвет подкладочной ткани — ультрамодный комплект готов!

Выразительная асимметрия

Пуховик — это совсем не обязательно «гусеница» с капюшоном, отороченным крашеным искусственным мехом. Выбирайте нестандартные модели и экспериментируйте с объемами, если вам важно быть в центре внимания в любое время года.

Пуховик-плащ

Классический силуэт делает удлиненный и, что важно, не слишком объемный пуховик отличной альтернативой плащу на холодное время года. Плюсы очевидны: он впишется практически в любой образ.

Пуховик-куртка

Обратите внимание на цвета: пуховик-куртка перекликается (но не сливается!) буквально с каждой деталью — от ботинок до солнцезащитных очков. За счет этого образ выглядят гармоничным, но ни в коем разе не плоским. Стиль в мелочах!

Металлик

Спорный на первый взгляд образ при детальном рассмотрении удивляет глубиной — как цвета, так и замысла. Попробуйте слегка прищуриться, и брюки карго превратятся в платье в пол, а пуховик — в шикарное манто.

Бесформенный