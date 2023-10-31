Как носить пуховики, чтобы выглядеть модно: 8 наглядных примеров
Все еще верите, что пуховик не может быть модным по определению?
Доказываем обратное на примере ярких образов.
Теплые вещи тоже могут быть стильными — факт!
Пуховик в тон
Даже если в вашем модном арсенале один пуховик на весь сезон, количество образов с ним практически бесконечно. Выбирая, что бы сегодня надеть, не забывайте учитывать сочетаемость с верхней одеждой — это важно!
Пуховик-пиджак
Туда, где был бы уместен обычный пиджак, без труда впишется и пиджак пуховый. В таком форм-факторе пуховик из бесформенной верхней одежды для прогулок по морозу превращается в стильный и выразительный предмет гардероба.
Кожаный пуховик
Современные модели выглядят ярко и свежо за счет нетипичного материала верха — кожи (как правило, эко). Поддержите минималистичный дух пуховика простотой образа, а за броскость и уникальность пусть отвечает цвет подкладочной ткани — ультрамодный комплект готов!
Выразительная асимметрия
Пуховик — это совсем не обязательно «гусеница» с капюшоном, отороченным крашеным искусственным мехом. Выбирайте нестандартные модели и экспериментируйте с объемами, если вам важно быть в центре внимания в любое время года.
Пуховик-плащ
Классический силуэт делает удлиненный и, что важно, не слишком объемный пуховик отличной альтернативой плащу на холодное время года. Плюсы очевидны: он впишется практически в любой образ.
Пуховик-куртка
Обратите внимание на цвета: пуховик-куртка перекликается (но не сливается!) буквально с каждой деталью — от ботинок до солнцезащитных очков. За счет этого образ выглядят гармоничным, но ни в коем разе не плоским. Стиль в мелочах!
Металлик
Спорный на первый взгляд образ при детальном рассмотрении удивляет глубиной — как цвета, так и замысла. Попробуйте слегка прищуриться, и брюки карго превратятся в платье в пол, а пуховик — в шикарное манто.
Бесформенный
Тот случай, когда «бесформенный» не ругательство, а комплимент. Округлая линия плеч и плотно набитый ворот делают эту модель нарочито современной и отчасти эпатажной. Не будем забывать и про возвращение тренда на силуэт «песочные часы». Даже под пуховым «одеялом» линия талии окажется тоньше линии плеч — чем не повод для фешен-экспериментов?