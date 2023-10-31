Тренд на уменьшение груди: почему звезды делают это

Ирина Дубцова. Певица никогда не скрывала от поклонников и прессы, что прибегала к услугам пластических хирургов. В частности, делала увеличительную маммопластику. Но за 10 с лишним лет с имплантами устала от своих форм. По ее словам, большая грудь полнила ее фигуру, а также давала большую нагрузку на спину и в целом выглядела «‎не модно»‎. Два года назад Дубцова удалила импанты, уменьшив тем самым размер груди.