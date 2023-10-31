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Тренд на уменьшение груди: почему звезды делают это

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Дрю Берримор. Актриса, одаренная от природы роскошным бюстом, в определенный момент устала от избыточного мужского внимания. А также значительно похудела, и большая грудь стала несоразмерной для ее фигуры. Тогда она приняла решение о редукционной маммопластике.
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Дрю Берримор. Актриса, одаренная от природы роскошным бюстом, в определенный момент устала от избыточного мужского внимания. А также значительно похудела, и большая грудь стала несоразмерной для ее фигуры. Тогда она приняла решение о редукционной маммопластике. 
© Eva.ru
Симона Халеп. По словам румынской теннисистки, она всегда была недовольна размером своей груди. И когда ее карьера пошла в гору, объемный бюст стал настоящим препятствием. В результате спортсменка решилась на операцию и уменьшила грудь на несколько размеров.
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Симона Халеп. По словам румынской теннисистки, она всегда была недовольна размером своей груди. И когда ее карьера пошла в гору, объемный бюст стал настоящим препятствием. В результате спортсменка решилась на операцию и уменьшила грудь на несколько размеров. 
© Eva.ru
Куин Латифа. Голливудская актриса никогда не отличалась миниатюрностью, и большая грудь в целом выглядела пропорционально ее фигуре. Но значительно сбросив вес, Латифа сделала уменьшение и подтяжку груди, чтобы сделать силуэт более гармоничным.
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Куин Латифа. Голливудская актриса никогда не отличалась миниатюрностью, и большая грудь в целом выглядела пропорционально ее фигуре. Но значительно сбросив вес, Латифа сделала уменьшение и подтяжку груди, чтобы сделать силуэт более гармоничным. 
© Eva.ru
Кристина Риччи. Звезда «‎Семейки Аддамс»‎ имела роскошный четвертый размер, который ей доставлял массу неудобств. Объясняя свое решение о редукционной маммопластике, актриса шутила, что наконец-то мужчины будут смотреть ей в глаза. В результате операции Риччи уменьшила размер груди до второго.
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Кристина Риччи. Звезда «‎Семейки Аддамс»‎ имела роскошный четвертый размер, который ей доставлял массу неудобств. Объясняя свое решение о редукционной маммопластике, актриса шутила, что наконец-то мужчины будут смотреть ей в глаза. В результате операции Риччи уменьшила размер груди до второго. 
© Eva.ru

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Ариэль Уинтер. Еще с юности актриса мечтала об операции по уменьшению груди. Бюст шестого размера доставлял его большой дискомфорт. Приходилось носить облегающие наряды, поскольку в свободных фасонах ее фигура выглядела не самым привлекательным образом. Получив согласие родителей на операцию, она в 17 лет исполнила свою мечту и уменьшила грудь на два размера.
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Ариэль Уинтер. Еще с юности актриса мечтала об операции по уменьшению груди. Бюст шестого размера доставлял его большой дискомфорт. Приходилось носить облегающие наряды, поскольку в свободных фасонах ее фигура выглядела не самым привлекательным образом. Получив согласие родителей на операцию, она в 17 лет исполнила свою мечту и уменьшила грудь на два размера. 
© Eva.ru
Алена Водонаева. Звезде Дома-2 шикарный бюст пятого размера достался в наследство от мамы. Но Водонаева всегда считала идеалом красоты более миниатюрную грудь. В итоге решившись на операцию, уменьшила ее на два размера. По словам звезды, жизнь качественно улучшилась: она, наконец, смогла с комфортом спать на животе, многие спортивные активности стали доступнее, и значительно облегчился подбор белья.
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Алена Водонаева. Звезде Дома-2 шикарный бюст пятого размера достался в наследство от мамы. Но Водонаева всегда считала идеалом красоты более миниатюрную грудь. В итоге решившись на операцию, уменьшила ее на два размера. По словам звезды, жизнь качественно улучшилась: она, наконец, смогла с комфортом спать на животе, многие спортивные активности стали доступнее, и значительно облегчился подбор белья. 
© Eva.ru
Ирина Дубцова. Певица никогда не скрывала от поклонников и прессы, что прибегала к услугам пластических хирургов. В частности, делала увеличительную маммопластику. Но за 10 с лишним лет с имплантами устала от своих форм. По ее словам, большая грудь полнила ее фигуру, а также давала большую нагрузку на спину и в целом выглядела «‎не модно»‎. Два года назад Дубцова удалила импанты, уменьшив тем самым размер груди.
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Ирина Дубцова. Певица никогда не скрывала от поклонников и прессы, что прибегала к услугам пластических хирургов. В частности, делала увеличительную маммопластику. Но за 10 с лишним лет с имплантами устала от своих форм. По ее словам, большая грудь полнила ее фигуру, а также давала большую нагрузку на спину и в целом выглядела «‎не модно»‎. Два года назад Дубцова удалила импанты, уменьшив тем самым размер груди. 
© Eva.ru
Яна Рудковская. Несколько лет назад Рудковская решилась на редукционную маммопластику. Она признавалась, что почти до 40 лет буквально мучилась со своим пятым размером. Ей хотелось носить открытые платья без ненавистных лямок и бюстгальтеров. В итоге израильские хирурги уменьшили размер ее груди до второго.
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Яна Рудковская. Несколько лет назад Рудковская решилась на редукционную маммопластику. Она признавалась, что почти до 40 лет буквально мучилась со своим пятым размером. Ей хотелось носить открытые платья без ненавистных лямок и бюстгальтеров. В итоге израильские хирурги уменьшили размер ее груди до второго.  
© Eva.ru

    Представление о том, что размер женской груди определяет ее привлекательность ― скорее стереотип в наши дни, чем истина.

    Все чаще женщины обращаются к пластическим хирургам с запросом на уменьшение бюста.

    Тренд коснулся даже мировых звезд. Нюансы деликатного вопроса обсудили с Самвелом Петросянцем ― пластическим хирургом центра инновационной медицины.

    Размер имеет значение?

    Предпочтения в размере бюста абсолютно индивидуальны. Понятия « нормы» здесь нет. Но любопытны результаты опроса, который провел известный британский производитель белья Gossards. Он выяснил, что большой процент мужчин предпочитает второй размер женской груди. В то время как пышные формы привлекают только 14% респондентов.

    Исследование австралийских сексологов подтверждает эту тенденцию. Результаты опроса показывают, что большая грудь ― зачастую предмет мечтаний молодых людей в пубертате, а вот взрослые мужчины предпочитают средние объемы.

    Хотя увеличительная маммопластика и остается одной из самых востребованных операций в мире, тренд на уменьшение груди набирает обороты. Можно убедиться на примере мировых и отечественных звезд, которые уменьшили естественные (или искусственные) объемы своего бюста.