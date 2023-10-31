Тренд на уменьшение груди: почему звезды делают это
Представление о том, что размер женской груди определяет ее привлекательность ― скорее стереотип в наши дни, чем истина.
Все чаще женщины обращаются к пластическим хирургам с запросом на уменьшение бюста.
Тренд коснулся даже мировых звезд. Нюансы деликатного вопроса обсудили с Самвелом Петросянцем ― пластическим хирургом центра инновационной медицины.
Размер имеет значение?
Предпочтения в размере бюста абсолютно индивидуальны. Понятия « нормы» здесь нет. Но любопытны результаты опроса, который провел известный британский производитель белья Gossards. Он выяснил, что большой процент мужчин предпочитает второй размер женской груди. В то время как пышные формы привлекают только 14% респондентов.
Исследование австралийских сексологов подтверждает эту тенденцию. Результаты опроса показывают, что большая грудь ― зачастую предмет мечтаний молодых людей в пубертате, а вот взрослые мужчины предпочитают средние объемы.
Хотя увеличительная маммопластика и остается одной из самых востребованных операций в мире, тренд на уменьшение груди набирает обороты. Можно убедиться на примере мировых и отечественных звезд, которые уменьшили естественные (или искусственные) объемы своего бюста.