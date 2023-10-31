Тревожность и набор веса: «звоночки», что у вас повышен кортизол

Повышение уровня кортизола — довольно опасное состояние. Особенно, если никак не реагировать на изменения в организме, которые он несет.

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Мы собрали мнения специалистов относительного того, в какой момент стоит озаботиться проверкой кортизола, чтобы вовремя предотвратить последствия.

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Вы постоянно тревожитесь и не можете уснуть

Один из самых ярких признаков высокого уровня кортизола в крови — подавленное или тревожное состояние. Примерно 70% населения крупных городов страдает из-за невозможности уравновесить жизнь и найти время для отдыха. Мы находимся в постоянном напряжении, и кортизол может подскочить до опасной отметки.

Кроме того, еще одним «звоночком» может быть снижение влечения — организм бросает все силы на выживание в опасных условиях (как ему кажется), что и приводит к сбоям в половой сфере.

Вы набираете вес

Специалисты отмечают, что избыток кортизола часто отражается на внешности, а именно на весе.

Мы попросили знакомого косметолога прокомментировать этот момент.

Вот, что говорит Анастасия: «Все дело в том, что кортизол влияет на распределение клетчатки, той, которая у нас называется подкожно-жировой. Когда уровень кортизола высокий, кожа становится тоньше, и если никак не контролировать набор веса, появляются те самые растяжки, от которых женщины стремятся избавиться всеми силами».

Если вы замечаете, что ваше тело начало меняться не в лучшую сторону, сдайте анализ, чтобы проверить уровень кортизола.

У вас есть склонность к появлению кист

Часто множественные кисты в организме и такое заболевание, как поликистоз, могут быть «звоночком», что ваш кортизол необходимо взять под контроль. Конечно, повышение кортизола — лишь одна из причин, однако нельзя сбрасывать ее со счетов. Здесь уже может идти речь о комплексном гормональном сбое, и, если вы знаете, что у вас регулярно происходят гормональные скачки, не тяните с обращением к специалисту.

Вы отмечаете усиленный рост волос на лице

При повышении уровня кортизола может наблюдаться изменение количества мужских половых гормонов. В том числе, и тестостерона.

Анастасия подтверждает: «Женщины часто отмечают появление жестких волос на лице, и причина в повышении уровня тестостерона, который, в свою очередь, спровоцирован выбросом кортизола».