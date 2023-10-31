Фэшн-эксперт рассказала, какая теплая обувь вышла из моды

Фэшн-эксперт Shopping Live Ольга Денега рассказала, какая обувь вышла из моды в текущем сезоне.

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Лидер среди антитрендов – по-прежнему обувь на сплошной платформе, особенно это касается сапог, ботильонов и кроссовок. Хорошая альтернатива – танкетка необычной формы.

Также, по словам фэшн-эксперта, потеряло актуальность сочетание платформы и шпильки: шпильку нужно заменить на широкий и устойчивый каблук. От обуви с круглым мысом эксперт тоже рекомендует отказаться – в тренде квадрат либо удлинённый носок.

Ещё один пример вышедшей из моды модели – полуботинки 3⁄4. Они способны укоротить ноги любой длины. Заменить их можно на ботильоны-чулки на каблуке.

За бортом модных трендов остались и ботфорты на молнии из замши. Им на замену пришли высокие казаки или сапоги-трубы.

И уже совсем прошлый век – меховые вставки на сапогах, заключает эксперт.