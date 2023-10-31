Стилист назвала антитрендом пестрые пуховики

Российский стилист Анна Тарасова перечислила устаревшие модели пуховиков. Об этом она рассказала порталу "Городовой".

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Эксперт назвала несколько моделей пуховиков, которые устарели, и от них стоит отказаться навсегда.

"Избегайте пояса-резинки на металлической пряжке, меховой окантовки и укороченных рукавов. У пуховика не должно быть вязаных элементов, вышивки или пестрого принта. Также воздержитесь от фасона с пышной юбкой", — объяснила Тарасова.

Стилист и дизайнер Лилия Фаттахова до этого рассказала "Газете.Ru", что при выборе образов необходимо использовать правильную палитру цветов, которая согласуется со временем года.