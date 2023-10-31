Стилист назвала антитрендом пестрые пуховики
Российский стилист Анна Тарасова перечислила устаревшие модели пуховиков. Об этом она рассказала порталу "Городовой".
Эксперт назвала несколько моделей пуховиков, которые устарели, и от них стоит отказаться навсегда.
"Избегайте пояса-резинки на металлической пряжке, меховой окантовки и укороченных рукавов. У пуховика не должно быть вязаных элементов, вышивки или пестрого принта. Также воздержитесь от фасона с пышной юбкой", — объяснила Тарасова.
Стилист и дизайнер Лилия Фаттахова до этого рассказала "Газете.Ru", что при выборе образов необходимо использовать правильную палитру цветов, которая согласуется со временем года.
По ее словам, в новых коллекциях законодатели моды рекомендуют присмотреться к молочному оттенку, более теплому. Белые вещи прекрасно подчеркивают статусность их владелицы и добавляют образам нежности и воздушности, отметила она.