Как подобрать женский пиджак: видео
Женский пиджак – неотъемлемая часть делового гардероба современной женщины.
Этот предмет гардероба помогает создать строгий и элегантный образ для работы, важных встреч или официальных мероприятий. Но чтобы пиджак действительно подчеркнул достоинства фигуры и придал образу завершенность, очень важно правильно его подобрать.
При выборе пиджака нужно учитывать множество нюансов – от фасона и цвета до качества ткани и посадки на фигуре.
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