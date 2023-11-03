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Как подобрать женский пиджак: видео

Женский пиджак – неотъемлемая часть делового гардероба современной женщины.

Этот предмет гардероба помогает создать строгий и элегантный образ для работы, важных встреч или официальных мероприятий. Но чтобы пиджак действительно подчеркнул достоинства фигуры и придал образу завершенность, очень важно правильно его подобрать.

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При выборе пиджака нужно учитывать множество нюансов – от фасона и цвета до качества ткани и посадки на фигуре.

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