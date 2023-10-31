Пластический хирург назвал операции для омоложения
Чтобы справиться с возрастными изменениями, в том числе с избытками кожи и жировыми грыжами вокруг глаз, потерей четкости овала лица, глубокими морщинами на лбу, пластические хирурги применяют блефаропластику, SMAS-пластику и эндоскопический лобно-височный лифтинг.
Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, кандидат медицинских наук Владимир Зленко.
«Блефаропластика, SMAS-пластика и эндоскопический лобно-височный лифтинг входят в тройку самых востребованных операций для омоложения лица», — рассказал Зленко.
По словам хирурга, первой подвергается старению кожа вокруг глаз, потому что она очень тонкая и в этой области мало подкожной клетчатки.
«Чтобы скорректировать периорбитальную область, проводят блефаропластику. Это одна из самых частых и востребованных операций на лице. Врач делает разрезы на верхних или нижних веках, чтобы подтянуть кожу, убрать жировые грыжи или даже просто изменить разрез глаз», — объяснил он.
Хирург добавил, что, помимо области вокруг глаз, возраст выдают морщины на лбу и в межбровье.
«Сначала эти морщины — мимические, они быстро разглаживаются, но с годами становятся все глубже и заметнее. Часто из-за богатой мимики такие морщины могут появляться довольно рано. Эндоскопический лобно-височный лифтинг разглаживает морщины на лбу, в межбровье и помогает поднять «хвостики» бровей», — отметил он.
Зленко также назвал процедуры, которые помогут вернуть четкий контур овалу лица и избавить от второго подбородка.
«Вернуть юный красиво очерченный овал лица может SMAS-пластика. Эта операция проводится на SMAS-уровне, который покрывает поверхность мимических мышц лица. SMAS-пластика борется с птозом мягких тканей лица, подтягивая кожу и мышцы. Преимущества операции — в ее долгосрочности и естественном результате», — рассказал врач.