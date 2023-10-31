Пластический хирург назвал операции для омоложения

«Сначала эти морщины — мимические, они быстро разглаживаются, но с годами становятся все глубже и заметнее. Часто из-за богатой мимики такие морщины могут появляться довольно рано. Эндоскопический лобно-височный лифтинг разглаживает морщины на лбу, в межбровье и помогает поднять «хвостики» бровей», — отметил он.