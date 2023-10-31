Почему нельзя засыпать с мокрой головой

Однако волосы нужно беречь. В мокром состоянии волосы наиболее склоны к повреждениям, нежели в сухом состоянии. Во время сна человек может двигать головой, влажные волосы ломаются об подушку и сильнее запутываются. Утром из-за этого пряди тяжелее расчесываются и выглядят спутанными.

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Вторая причина отказаться от вечернего мыться волос заключается в вероятности возникновения перхоти. Бактерии и грибы быстрее развиваются во влажной среде. Заснуть один раз с мокрой головой – не значит обзавестись перхотью. Однако постоянный сон с мокрой головой может грозить отслойкой частиц кожи головы.

Также влага с волос впитывается в подушку, воду любят пылевые клещи. Со временем это может привести к кожному зуду, аллергии и покраснениям.