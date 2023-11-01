Почему появляется перхоть и можно ли ей заразиться

От перхоти страдают тысячи россиян. Почему она появляется и какие причины могут ее вызвать, рассказала трихолог, косметолог Анастасия Курская.

© РИА "ФедералПресс"

«Перхоть – это не заболевание, а состояние эпидермиса волосистой части головы. Также это один из симптомов начальной стадии себореи», – передают «Аргументы и факты».

Заразиться перхотью невозможно. Также она никак не влияет на общее состояние здоровья, подчеркнула Анастасия Курская. При этом частой причиной ее возникновения являются нарушения в работе организма.

Недуг встречается у каждого второго человека, чаще всего у подростков и мужчин.

Перхоть может появляться из-за себорейного дерматита, нарушений в работе иммунитета, сухости кожи головы, грибка рода Malassezia и других причин.

Вернуть коже здоровый вид реально, но для этого нужно соблюдать правила по уходу за волосами. Следует пользоваться специальными шампунями, соблюдать диету.