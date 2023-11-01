Почему появляется перхоть и можно ли ей заразиться
От перхоти страдают тысячи россиян. Почему она появляется и какие причины могут ее вызвать, рассказала трихолог, косметолог Анастасия Курская.
«Перхоть – это не заболевание, а состояние эпидермиса волосистой части головы. Также это один из симптомов начальной стадии себореи», – передают «Аргументы и факты».
Заразиться перхотью невозможно. Также она никак не влияет на общее состояние здоровья, подчеркнула Анастасия Курская. При этом частой причиной ее возникновения являются нарушения в работе организма.
Недуг встречается у каждого второго человека, чаще всего у подростков и мужчин.
Перхоть может появляться из-за себорейного дерматита, нарушений в работе иммунитета, сухости кожи головы, грибка рода Malassezia и других причин.
Вернуть коже здоровый вид реально, но для этого нужно соблюдать правила по уходу за волосами. Следует пользоваться специальными шампунями, соблюдать диету.
Обычно курс длится от месяца до полутора. Чтобы уменьшить зуд, волосы нужно мыть слегка теплой водой.