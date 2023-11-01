Блогер раскрыла способ избавиться от залысин

Блогерша Эмбер Пот раскрыла способ отрастить волосы с помощью бытового средства. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает 452,5 тысячи подписчиков.

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Сначала на размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом amberpot показала свой внешний вид с залысинами на голове. По словам юзерши, ее пряди постоянно выпадали. Однако, как утверждает девушка, она смогла найти действенный метод, позволяющий побороть облысение.

В опубликованном видео Пот тщательно нанесла масло для волос на корни и сделала массаж кожи головы. Затем героиня ролика намотала на голову пищевую пленку в несколько слоев. При этом она уточнила, что ее лучше продержать на локонах от двух до пяти часов.

В заключение юзерша смыла средство шампунем и подчеркнула, что важно дважды очистить голову, чтобы окончательно удалить остатки продукта.