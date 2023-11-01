Дерматолог рассказала, как ухаживать за лицом зимой

Сухая кожа меньше всего защищена от мороза, поэтому необходимо использовать увлажняющие средства. Есть жирные кремы, такие как колд-кремы. Кому-то они подходят, кому-то нет. Важно помнить, что умывания тоже сушат кожу, поэтому тем, у кого тонкая кожа, в зимний период лучше не умываться, а использовать мицеллярную воду или молочко для снятия макияжа и загрязнений, — сказала Галлямова.