Как правильно носить джинсы

Стилисты дают лайфхаки для покупки оптимальной пары и рассказывают, как продлить срок её службы.

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Юлия Логвинова, дизайнер, владелица бренда аксессуаров OKATAVA: «Трудно представить более универсальную и базовую вещь, чем джинсы. В наше время многие мужчины ежедневно ходят в них, практически никогда не надевая брюки или шорты. Особенно если нет времени на сборы или желания до мелочей продумывать свой образ».

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Почему джинсы так популярны?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Джинсы – это очень удобно. Мы надеваем их, когда хотим чувствовать себя максимально комфортно.

Также этот предмет гардероба с лёгкостью перешагивает из эпохи в эпоху, не подчиняясь законам капризной и беспощадной моды. Только представьте: одежду из грубой ткани, окрашенной в индиго, стали носить ещё в конце XVIII века. Именно тогда в России властвовала Екатерина Великая. Во времена Золотой лихорадки в США джинсы были официально запатентованы.

Золото на рудниках закончилось, ковбои, скачущие по прерии, остались только в фильмах, а производство джинсовой одежды стало настоящим «клондайком».

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У многих из нас в дальнем углу шкафа хранится любимая пара двадцатилетней давности, в которую мы больше не влезаем, но рука не поднимается отправить её на переработку. Более того, мы знаем, что если займёмся собой, вернёмся в форму, то сможем надеть эти джинсы и испытать гордость. К тому же велика вероятность, что наше раритетное изделие будет выглядеть по-прежнему актуально.

Сегодня мужчину в джинсах можно встретить везде: в офисе, оперном театре, студенческой аудитории и на пикнике. Их носят все – от малышей до бабушек с дачными тележками. И у каждого человека в них совершенно неповторимый образ.

Эта демократичная и космополитичная одежда объединяет. При этом даёт каждому шанс раскрыть свою индивидуальность.

Можно поставить такой эксперимент: каждый день в течение недели ходить на работу в одних и тех же джинсах, но выглядеть совершенно по-разному. Это возможно, ведь данный предмет гардероба – единственная вещь, которая легко дружится с самыми разными вещами. Не впишется она разве что в строгий деловой дресс-код.

Если он не слишком суровый, то в джинсах и белой рубашке вполне можно оправиться в офис или на деловую встречу. Если выбрать романтичный топ (для женщин), футболку поло (для мужчин) — на свидание. Добавляем к образу куртку-косуху и казаки — и вот вы уже готовы отправиться в клуб.

Девушки вполне могут добавить к джинсам с белой рубашкой вечерние туфли, аксессуары, соответствующие причёску и мейк, чтобы легко создать адекватный образ для похода в театр. Мужчине даже заморачиваться не нужно. Лишь бы джинсы были классическими — без рванины и декора. И тут мы подобрались к важному пункту. Всё это бесконечное многообразие образов можно создавать при одном условии — если джинсы выбраны правильно.

Как выбрать джинсы?

Самая универсальная женская модель, которая не выходит из моды и хорошо смотрится на всех, – качественные классические джинсы с завышенной талией. Очень важно тщательно подобрать свой размер, чтобы они были не нарочито узкие или неряшливо мешковатые. Такая пара – как чистый холст, на котором разрешается создавать любую картину.

Кроме того, брюки с высокой посадкой визуально удлиняют ноги и делают силуэт лёгким, гармоничным и пропорциональным.

Варианты с низкой посадкой или укороченные позволяют создавать сексуальные образы, но зрительно «обрезают ноги». Их могут позволить себе только высокие девушки с очень длинными ногами.

Ещё одна опасность низкой посадки – подчёркивание несовершенств фигуры. Если вы стремитесь скрыть животик или неидеальные, на ваш взгляд, бока, забудьте про вещи с низкой посадкой.

Аккуратными нужно быть с принтованными, рваными и цветными джинсами. Эти вещи стоит покупать под определённые образы. Маловероятно, что они останутся в тренде надолго.

Мужчинам стоит рассматривать классику — прямые джинсы со средней посадкой. Низкая также будет укорачивать ноги. Если вы искушены в моде, можно брать и актуальные широкие модели. Но помните, что любые острые тренды нужно вписывать в гардероб грамотно. Продумайте, с чем вы будете их сочетать?

Анна Крымова, стилист, бренд-менеджер марки женской одежды HASS: «Повседневную капсулу сложно представить без джинсов. Из одежды для рабочих они давно превратились в вещь, которая вписывается даже в образ для вечеринки. Этот предмет гардероба полюбился нам за комфорт, свободу и универсальность. Сочетать их можно как со свитшотами, так и со строгими пиджаками».

На что обратить внимание перед покупкой?

Размер

Даже если вы знаете свои параметры, в примерочную лучше взять джинсы в нескольких фасонах и размерах. Почему? Разные модели могут садиться по-разному. Если вещь сковывает движения и давит – она вам не по размеру. Если же они сели по фигуре и совсем немного жмут – это то, что нужно. Важно помнить, что при носке они растягиваются и становятся свободнее.

Фурнитура

Пуговицы, заклёпки на джинсах должны быть выполнены из качественного металла. Перед покупкой стоит тщательно проверять молнию на наличие всех зубчиков, чтобы не оказаться в ситуации, когда она расползается или вовсе не застёгивается.

Фасон

Девушкам с неярко выраженной талией важно обращать внимание на посадку джинсов – лучше выбирать среднюю. Обладательницам широких бёдер стоит избегать объёма снизу, но и надевать скинни точно не нужно. Подойдут модели с высокой посадкой прямого или полупрямого кроя. Девушкам с узкими бёдрами и широкими плечами лучше добавить объёма нижней части тела с помощью прямых джинсов, моделей boyfriend и mom.

Цвет

Джинсы оттенка индиго подходят практически ко всему. При этом модели в чёрном, белом, сером и коричневом цветах уже тоже стали классикой. Однако при выборе моделей всё же важно обращать внимание на оттенок: тёмные стройнят, а светлые дают обратный эффект.

С чем сочетать разные модели джинсов?

Джинсы свободного кроя

Свободные джинсы — одна из самых популярных моделей, которая подходит любому типу фигуры. Этот фасон сочетается с такой же расслабленной обувью и одеждой: кроссовками, кедами, толстовками и объёмными свитерами. Добавить образу с широкими брюками элегантности помогут ботильоны на каблуке, приталенные жакеты, боди и акцентные аксессуары.

Мужчины также могут легко вписывать подобные модели в casual-образы: с рубашками, жакетами, свитерами. Также их могут дополнять худи и свитшоты. Полная свобода творчества.

Джинсы-клёш

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Легендарная модель 70-х вновь актуальна в женском гардеробе. Носить клёш можно с оверсайз-рубашками, шифоновыми пышными блузами и яркими жакетами. Получится стильный образ с отсылкой к ретро. Вытянуть силуэт поможет обувь на каблуке — ноги будут казаться длиннее.

Мужчины эту модель едва ли будут рассматривать. И зря! С кедами на платформе не слишком облегающая в бёдрах модель будет выглядеть круто.

Прямые джинсы

И снова — универсальный вариант. С прямыми джинсами и женщины, и мужчины могут составлять трендовые образы на любой случай. Самое актуальное дамское сочетание – джинсы и короткий кардиган. На ногах могут быть лоферы, ботинки на грубой подошве и даже балетки. Комбинация этого предмета гардероба с верхней одеждой также не вызовет трудностей. Модель универсальна и сочетается как с дублёнкой-авиатором, так и с оверсайз-пуховиком. Те же опции по верхней одежде могут рассмотреть и мужчины.

Уход и хранение

Одно из преимуществ джинсов – простота в уходе. Данная ткань достаточно прочная, поэтому не требует стирки после каждой носки. Это даже вредно для такого материала.

Как стирать в машинке?

Перед стиркой любой вещи необходимо тщательно изучить этикетку. Здесь будут указаны все рекомендации производителя. Основываясь на них, подбирайте правильный режим. Большинство современных стиральных машин имеют кнопку «Джинсы». Выбирайте её. Если нет, то выставляйте «Ручную стирку» или «Деликатный режим».

Затем необходимо проверить, чтобы все пуговицы и замки были застёгнуты, карманы пусты. Выверните изделие наизнанку. Также важно подобрать правильные средства для стирки. В составе не должно быть отбеливателя. Отлично подходят порошки и гели лёгкого действия. Разрешается использовать кондиционер. Он придаст материалу мягкость, за счёт чего станет приятнее в носке.

Если ваша модель имеет потёртости, разрезы или декор, то стоит положить джинсы в специальный мешок и отправить в барабан.

Стирать стоит при температуре 30-40°C. В горячей воде деним может изменить цвет и размер. Не ставьте режим «Отжима», для такого материала он не подходит. Вода должна сама стечь. Также если у вас есть возможность установить программу на минимальное количество оборотов, то сделайте это.

Как стирать джинсы вручную?

Этот вариант более подходящий для джинсовой ткани. Хотя и самый непопулярный сегодня, а зря. Ручная стирка дольше сохраняет цвет и форму изделия.

Здесь нужно придерживаться тех правил подготовки джинс к стирке, как и в первом случае. После чего наберите ванну, температура воды должна быть не более 30-40°C. Растворите порошок, пока нет брюк. После того как средство будет подготовлено, приступайте к стирке. Однако без резких и сильных движений. Эти же рекомендации относятся к отжиму. Подождите, пока вода полностью сама не стечёт.

Как часто стоит стирать джинсы?

Этот предмет гардероба не нуждается в частой стирке. Данное действие противопоказано дениму. Почему? Краска быстро смоется, и вещь потеряет презентабельный вид. Если есть пару пятен или следы загрязнения, то можно застирать их локально.

Также эта ткань способна адаптироваться под фигуру владельца. Регулярная стирка изменит это свойство. Стоит помнить и об осознанном потреблении. Жизненный цикл сильно сокращается.

Как сушить джинсы?

После стирки сушить джинсы следует либо в горизонтальном положении, либо в вертикальном – концами штанин кверху. Если ваша стиральная машина имеет функцию автоматической сушки, то её нельзя использовать. Данный метод слишком агрессивный для этого материала.

Развесив, не забудьте расправить изделие. Чтобы не было следов от прищепок или сушилки, закрепляйте за плотную часть джинсов. Как правило, это на поясе. Выбирайте место для сушки без открытых солнечных лучей.

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Рекомендации для цветных джинсов

Если у вас чёрные или цветные джинсы, то важно помнить несколько советов. Почему? Такой материал очень требовательный, ведь он быстро теряет свою насыщенность.

Во-первых, ни в коем случае нельзя такие вещи стирать или замачивать с другой одеждой. Есть риск испортить остальные изделия.

Во-вторых, если есть какие-либо загрязнения, то стоит лёгкими движениями убрать их мягкой щёткой, предназначенной для одежды. Важно, чтобы не осталось светлого пятна.

В-третьих, перед первой стиркой цветные вещи нужно замочить в прохладной воде с добавлением нескольких капель уксуса и соли. Это положительно скажется на цвете. Также используйте специальные моющие средства, сохраняющие яркость.