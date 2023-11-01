Дизайнер рассказала, какая верхняя одежда будет в тренде зимой

Пуховики, дубленки и парки размера оверсайз будут в тренде этой зимой. Об этом рассказала дизайнер Анастасия Миловская.

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По ее словам, основным трендом зимы-2024 будет именно пуховик. Эта зимняя одежда отличается износостойкостью и практичностью. Также стоит обратить внимание на различные дубленки.

— Если вы хотите носить дубленку много лет, то лучше отдать предпочтение классическим цветам, а не чему-то яркому, — рассказала Миловская в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что касается пуховиков, то стоит выбирать модели с минимальным количеством деталей и крупной стежкой. Также пуховик может быть слегка оверсайз. Можно купить пуховики с хорошей скидкой из прошлых коллекций на крупных распродажах.