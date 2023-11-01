3 ошибки в мейкапе, которые вас старят

Визажист дает советы, чтобы ваш макияж не стал провалом.

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Макияж может сделать вас как звездой вечера, так и прибавить почти десяток лет, даже при условии, что вы использовали качественную и далеко не дешевую косметику.

Мы выяснили вместе с визажистом, какие моменты в мейкапе испортят ваш «лук» и добавят возраста.

Четкие и тонкие брови

Да, пусть сегодня уже мало кто делает культовые «ниточки», однако графичность до сих пор можно встретить в макияже современных девушек.

«Слишком сильное затемнение и прорисовка внутренней линии брови делает ваш образ грубее и накидывает сразу несколько лет», — говорит Оксана, визажист.

Если у вас нависшее веко, такой способ прорисовки брови усугубит ситуацию, и вы не сможете исправить ее даже тенями. Вместо жесткого карандаша используйте тени для бровей на несколько оттенков темнее вашего цвета волос.

Плотный тон

Подбор правильного тонального средства — 90% успеха в макияже. Визажисты рекомендуют отказаться от слишком плотной тональной основы, если вы не планируете вечерний макияж. Конечно, большинство женщин, которые выбирают средство с полным перекрытием кожи, пытаются таким образом скрыть несовершенства, но получается обратный эффект — крем подсыхает и неровности кожи становятся еще заметнее.

Оксана советует: «Если вы хотите спрятать покраснения и синячки, возьмите тональный флюид того же оттенка, что и ваша кожа. Несовершенства перекрываем корректором и консилером, а вот база не должна быть слишком плотной».

Светлая помада теплых оттенков