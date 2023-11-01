3 ошибки в мейкапе, которые вас старят
Визажист дает советы, чтобы ваш макияж не стал провалом.
Макияж может сделать вас как звездой вечера, так и прибавить почти десяток лет, даже при условии, что вы использовали качественную и далеко не дешевую косметику.
Мы выяснили вместе с визажистом, какие моменты в мейкапе испортят ваш «лук» и добавят возраста.
Четкие и тонкие брови
Да, пусть сегодня уже мало кто делает культовые «ниточки», однако графичность до сих пор можно встретить в макияже современных девушек.
«Слишком сильное затемнение и прорисовка внутренней линии брови делает ваш образ грубее и накидывает сразу несколько лет», — говорит Оксана, визажист.
Если у вас нависшее веко, такой способ прорисовки брови усугубит ситуацию, и вы не сможете исправить ее даже тенями. Вместо жесткого карандаша используйте тени для бровей на несколько оттенков темнее вашего цвета волос.
Плотный тон
Подбор правильного тонального средства — 90% успеха в макияже. Визажисты рекомендуют отказаться от слишком плотной тональной основы, если вы не планируете вечерний макияж. Конечно, большинство женщин, которые выбирают средство с полным перекрытием кожи, пытаются таким образом скрыть несовершенства, но получается обратный эффект — крем подсыхает и неровности кожи становятся еще заметнее.
Оксана советует: «Если вы хотите спрятать покраснения и синячки, возьмите тональный флюид того же оттенка, что и ваша кожа. Несовершенства перекрываем корректором и консилером, а вот база не должна быть слишком плотной».
Светлая помада теплых оттенков
Вообще, с теплыми оттенками в макияже стоит быть осторожнее, если у вас холодный или нейтральный цветотип. Особенно осторожно нужно использовать теплые помады и блески для губ. Помимо того, что они могут подчеркнуть желтизну зубов, так еще и придают лицу болезненный вид. Еще хуже, если вы предпочитаете слишком светлые тона помад. Времена, когда натуральный оттенок губ перекрывали тональным кремом или помадой с эффектом «тоналки» прошли. Выбирайте оттенки максимально близкие к вашим натуральным губам, таким образом вы добьётесь эффекта «свои губы, только лучше».