Чтобы было, как новое: секреты стирки нижнего белья
Кружевное, бесшовное, шелковое — нижнее белье каждая подбирает по вкусу и фасону. Правда вещи эти очень хрупкие.
Через несколько стирок любимые трусики с Микки-Маусом могут поленять до такой степени, что мышонок лишится ушей. А из кружева начнут торчать нитки.
Если вы прикипели к своим комплектам, важно стирать их правильно, чтобы те прослужили дольше.
Отделите белье
Важно стирать нижнее белье отдельно от остальной одежды. Потому что для исподнего нужна особая температура, да и бактерии с верхней одежды могут осесть на него. Отделяя нижнее белье, вы предовращаете трение грубых тканей о нежные.
Сами комплекты нужно разделить по цветам. Цветные стирать с цветными, черные с черными, а белые с белыми. Деликатные ткани, например, кружевные трусы и лифчики важно стирать отдельно от остальных.
Соблюдайте правила стирки
В идеале нижнее белье нужно стирать вручную. Эксперты советую налить в раковину воду, на трусики жидкое средство, и застирать, а потом прополоскать под краном. Если вы не хотите мучиться, тогда обязательно кладите нижнее белье в специльные мешки для стирки. Такие продаются в каждом масс-маркет магазине. А уж потом в машинку.
Температуру выбирайте не выше 30 градусов. Если на белье есть пятна от лосьона, автозагара, их нужно сначала застирать вручную под краном со средством для стирки, а потом класть в машинку. Стирайте белье без режима отжима. Он негативно влияет на ткани.
Что касается средства для стирки — это должен быть жидкий гель без хлора. Лучше всего от эко-производителей с натуральными компонентами, которые удаляют бактерии, грязь и пятна.
Стирайте белье без кондиционера, за счет того, что он смягчает ткань, деликатные вещи могут прослужить меньше по времени.
Правильно сушите белье
Нижнее белье нужно развесить сразу после стирки, лучше на свежем воздухе. Но, чтобы избежать выцветания тканей, не под прямыми солнечными лучами.