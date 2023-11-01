Чтобы было, как новое: секреты стирки нижнего белья

Кружевное, бесшовное, шелковое — нижнее белье каждая подбирает по вкусу и фасону. Правда вещи эти очень хрупкие.

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Через несколько стирок любимые трусики с Микки-Маусом могут поленять до такой степени, что мышонок лишится ушей. А из кружева начнут торчать нитки.

Если вы прикипели к своим комплектам, важно стирать их правильно, чтобы те прослужили дольше.

Отделите белье

Важно стирать нижнее белье отдельно от остальной одежды. Потому что для исподнего нужна особая температура, да и бактерии с верхней одежды могут осесть на него. Отделяя нижнее белье, вы предовращаете трение грубых тканей о нежные.

Сами комплекты нужно разделить по цветам. Цветные стирать с цветными, черные с черными, а белые с белыми. Деликатные ткани, например, кружевные трусы и лифчики важно стирать отдельно от остальных.

Соблюдайте правила стирки

В идеале нижнее белье нужно стирать вручную. Эксперты советую налить в раковину воду, на трусики жидкое средство, и застирать, а потом прополоскать под краном. Если вы не хотите мучиться, тогда обязательно кладите нижнее белье в специльные мешки для стирки. Такие продаются в каждом масс-маркет магазине. А уж потом в машинку.

Температуру выбирайте не выше 30 градусов. Если на белье есть пятна от лосьона, автозагара, их нужно сначала застирать вручную под краном со средством для стирки, а потом класть в машинку. Стирайте белье без режима отжима. Он негативно влияет на ткани.

Что касается средства для стирки — это должен быть жидкий гель без хлора. Лучше всего от эко-производителей с натуральными компонентами, которые удаляют бактерии, грязь и пятна.

Стирайте белье без кондиционера, за счет того, что он смягчает ткань, деликатные вещи могут прослужить меньше по времени.

Правильно сушите белье