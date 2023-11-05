Как справиться с обветренными губами

Обветренные губы могут быть довольно болезненными и раздражающими, особенно в холодное время года. Они могут стать шершавыми, трескаться и даже кровоточить. "Рамблер" даст несколько советов о том, как вернуть им мягкость.

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Используйте бальзам для губ

Ваш лучший друг в борьбе с обветренными губами - это увлажняющий бальзам для губ. Выбирайте бальзам, который содержит натуральные ингредиенты, такие как масло жожоба, витамин Е и масло розы. Наносите его регулярно, особенно после еды и перед сном.

Пейте достаточно воды

Увлажнение снаружи важно, но также не забывайте об увлажнении изнутри. Употребляйте достаточно воды в течение дня, чтобы не дать губам пересохнуть.

Избегайте облизывания губ

Кажется логичным облизывать губы, когда они обветрены, но это может только ухудшить ситуацию, так как слюна высушивает кожу. Постарайтесь избегать этой привычки.

Не удаляйте сухую кожу

Если на губах образуется сухая кожа, не пытайтесь ее отодрать или откусить. Это может привести к еще большему раздражению и даже инфекции. Вместо этого используйте мягкую зубную щетку, чтобы аккуратно массировать обветренные участки и удалить омертвевшие клетки.

Используйте защиту от ветра и холода

Если вы отправляетесь на улицу в холодное и ветреное время, используйте шарф или бафф. Важно защищать губы от непогоды.

Увлажнитель в помещении

Если в вашем доме или офисе сухой воздух, установите увлажнитель в помещении. Это поможет сохранить влажность кожи.

Используйте крем от солнца