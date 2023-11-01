Как правильно одеваться, чтобы не замерзнуть в мороз и холодную погоду

Правильно одеться в морозную погоду бывает непросто: на улице холодно, а в общественном транспорте можно легко вспотеть и простудиться, вновь оказавшись на морозе.

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Важно чувствовать себя комфортно и на рабочем месте.

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Как подобрать одежду зимой так, чтобы не замерзнуть и не перегреться, – в инструкции «ФедералПресс».

Одевайтесь многослойно

Этот принцип подбора вещей позволяет эффективно сохранять тепло внутри организма, при этом обеспечивая отвод влаги. Это особенно важно для верхней части тела, поскольку ее переохлаждение чаще всего становится причиной обморожения из-за того, что организм вынужден тратить энергию на обогрев внутренних органов.

Лучший способ предотвратить подобное – трехслойная экипировка:

Основной слой, который отводит влагу. Для него рекомендуем использовать термобелье или лосины и футболку. Белье активно отводит пот и влагу от тела, сохраняя его сухим;

Утепляющий средний слой – свитер или кофта, чтобы создать дополнительный барьер для удержания тепла внутри тела;

Верхний слой, защищающий от влаги и промозглого ветра. Идеальный вариант – пуховик или куртка.

Чтобы не мерзли ноги, рекомендуем надевать несколько пар носков. Лучшим решением будет обувь с несколькими утепленными стельками.

Для защиты головы советуют надевать шапку вместе с утепленным капюшоном.

В морозную погоду будет полезно надеть под варежки еще одни перчатки для дополнительной защиты от холода. Так руки будут лучше защищены от обморожения.

Выбираем термобелье

Главная цель нижнего слоя одежды – помочь телу сохранить драгоценное тепло. Качественное термобелье способно отводить пот и при этом оставаться сухим, что помогает предотвратить перегрев.

Зимой лучше не носить хлопковые вещи – этот материал впитывает влагу, но оставляет ее внутри ткани. Из-за этого вы можете оказаться на морозе в холодной кофте и быстро замерзнуть.

Вместо этого лучше приобрести термобелье из шерсти и инновационной синтетики. Такие ткани идеально отводят влагу, что позволяет телу оставаться сухим и поддерживать оптимальную температуру. При этом нужно учитывать, что синтетика накапливает неприятные запахи, поэтому ее нужно стирать почаще.

Хорошее термобелье надолго сохраняет тепло, но не впитывает влагу, как хлопок. Также хорошими вариантами станут кофта из флиса или шерстяной свитер.

Как подобрать верхнюю одежду

При выборе верхнего слоя одежды необходимо учитывать, насколько активно вы намерены отдыхать на морозе. Например, дубленки и шубы прекрасно подходят для спокойных прогулок пешком, но не для активных занятий.

В этом случае лучшим выбором будут мембранные куртки и комфортные пуховики. Они отлично отводят влагу и не позволяют ей проникать внутрь. Кроме того, эти изделия защищают от ветра и имеют небольшой вес.

Важно, чтобы куртка или пальто сидели по фигуре. Если верхняя одежда слишком свободная (например, расклешенная шуба), то внутрь будет задувать холодный ветер. Самым теплым пухом считается гагачий, но такая одежда стоит довольно дорого. Чаще всего шьют более доступные по цене куртки и пальто с гусиной или утиной подкладкой.

Также хорошо согревает одежда с синтетическим утеплителем. Она немного тяжелее пуховиков, но не боится влаги и быстро сохнет.

Врачи не советуют девушкам в холодное время года носить короткие куртки. Бедра в верхней одежде должны быть закрыты, поскольку мочеполовая система и почки особенно чувствительны к морозу.

Что надеть на ноги

При выборе носков рекомендуют отказаться от хлопка и предпочесть качественную синтетику типа полипропилена, а также шерсть. Это сохранит ваши ноги в тепле. Для максимального комфорта стоит надевать две пары носков одновременно.

Выбирая обувь, лучше остановиться на моделях с высокой нерезиновой подошвой. Подошва из резины слишком хорошо пропускает холод, поэтому такой обуви лучше избегать. Также обратите внимание на подкладку и дополнительную стельку – они должны быть из натурального меха для дополнительной теплоизоляции.

Важно, чтобы ноге не было слишком тесно. Рекомендуем покупать обувь с небольшим запасом, чтобы можно было надеть шерстяной носок. Высокие голенища помогут избежать попадания снега внутрь обуви. Оптимальный вариант – сапоги типа «Аляски», унты или валенки.

Головной убор и аксессуары

Зимой лучше не носить широкие и хлопковые головные уборы. Гораздо лучше будет отдать предпочтение плотно прилегающей к голове шапке из шерсти или акрила с флисом. Отличным выбором будет модель, которая полностью закрывает уши и не соскальзывает. Шапка из шерсти и меха хорошо сохраняет тепло, но в сильные морозы стоит надеть капюшон поверх нее.

Правильные аксессуары зимой также очень важны для сохранения тепла. Наденьте длинный и мягкий шарф, который плотно прилегает к шее, чтобы не давать теплу выходить наружу. Такой шарф также можно использовать, чтобы спрятать лицо и защитить от мороза дыхательные пути.

На руки лучше надеть варежки – идеально, если верхний слой будет непромокаемым. В варежках пальцы греют друг друга, поэтому в них теплее, чем в перчатках. Главное условие – варежки должны быть подходящего размера. В тесных варежках нарушается кровообращение, и руки начинают мерзнуть.

Как одеться для активного отдыха на морозе

Выбирая зимний образ, всегда учитывайте то, чем вы будете заниматься в морозную погоду. Если собираетесь на спокойную прогулку в лесопарке – убедитесь, что ветер не будет продувать куртку.

Если же вы планируете активно провести время, предпочтение следует отдать верхней одежде с вентиляцией. В случае интенсивной тренировки на улице лучше, чтобы вам было немного прохладно, иначе вы почти сразу начнете потеть. Это поможет избежать перегрева и дискомфорта.