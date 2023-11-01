Как выбрать стрижку: отвечает стилист по волосам

Мода – сфера, которая постоянно меняется. Новые тренды появляются каждый день. Их задают мировые звезды, и им хочется соответствовать. Однако не всегда модные решения подходят внешности конкретного человека.

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О том, как выбрать себе подходящую стрижку, "Рамблеру" рассказала стилист по волосам Евгения Мочульская.

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«Часто я сталкиваюсь с ситуациями, когда стрижка или окрашивание не являются модным трендом сезона, однако именно с ней клиент выглядит свежо, ярко и, самое главное, стильно».

Основная цель каждого стилиста – подобрать такую стрижку и цвет, который подойдет человеку, раскроет его изнутри. Также очень в подборе прически очень важно учесть структуру волоса, так как определенная стрижка может как преобразить вид волос, так и испортить его.

Если в этом сезоне в моде каскад, но стилист видит, что на определенных волосах и с его внешностью такое решение испортит внешний вид человека, выбор нужно сделать в сторону красоты и эстетики, а не моды.

За современными модными трендами почти невозможно угнаться, каждый день появляются новые идеи стрижек и причесок, однако есть несколько вариантов, которые остаются в моде всегда.

«Прежде всего, это, конечно каскад. В такой стрижке всегда важно учитывать, что она подойдет для густых и послушных волос, которые на протяжении всего дня способны удержать свою форму. Такая стрижка будет актуальна во все времена за счёт своей практичности и яркости»

Многое зависит и от плотности, густоты и строения самих волос. Для любительниц одной длины подойдет каре или средняя длина. Самое главное, чтобы волосы были красивыми и ухоженными.

«Большую роль в стрижке играет челка. Ее форма также подбирается для каждого человека в зависимости от длины волос, формы лица и пожеланий клиента. Чёлка всегда может сделать образ интереснее, подчеркнуть форму лица и сделать внешность более выдающейся»